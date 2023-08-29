Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

TCS Group нарастила чистую прибыль за полугодие в восемь раз

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

TCS Group в отчете сообщила о росте чистой прибыли за полугодие в восемь раз. Головной компании «Тинькофф банка» удалось заработать 36,6 млрд рублей. Результаты превзошли ожидания аналитиков, однако на акциях TCS Group успех компании не отразился.

TCS Group нарастила чистую прибыль за полугодие в восемь раз

Чистая прибыль TCS Group по итогам первой половины 2023 года выросла в 8,2 раза и составила 36,6 млрд рублей. Об этом говорится в финансовом отчете компании по международным стандартам финансовой отчетности.

Квартальная прибыль головной компании «Тинькофф банка» выросла на 26% год к году и достигла 20,4 млрд рублей.

Результаты работы TCS Group превзошли ожидания аналитиков. В частности брокер «БКС» прогнозировал рост квартальной прибыли TCS Group год к году на 11%. Эксперты указали на возврат компании к высоким уровням рентабельности капитала в том числе за счет роста кредитного портфеля.

Акции TCS Group на Мосбирже никак не отреагировали на успешные финансовые результаты компании. По актуальным на момент публикации данным, ценные бумаги TCS Group растут в цене на 0,1%.

Фото на обложке: olympuscat / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Глава Tinkoff Private Илья Опренко покинул «Тинькофф банк»
  2. 2 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  3. 3 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
  4. 4 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов
  5. 5 Рекрутинг: методы и способы привлечения кандидатов
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

30 августа 2023

IPI Award

31 августа 2023

Stamina VC

31 августа 2023

Стипендиальный конкурс от «Россельхозбанка»

Все ВОЗМОЖНОСТИ