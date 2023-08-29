TCS Group нарастила чистую прибыль за полугодие в восемь раз

TCS Group в отчете сообщила о росте чистой прибыли за полугодие в восемь раз. Головной компании «Тинькофф банка» удалось заработать 36,6 млрд рублей. Результаты превзошли ожидания аналитиков, однако на акциях TCS Group успех компании не отразился.

Чистая прибыль TCS Group по итогам первой половины 2023 года выросла в 8,2 раза и составила 36,6 млрд рублей. Об этом говорится в финансовом отчете компании по международным стандартам финансовой отчетности.

Квартальная прибыль головной компании «Тинькофф банка» выросла на 26% год к году и достигла 20,4 млрд рублей.

Результаты работы TCS Group превзошли ожидания аналитиков. В частности брокер «БКС» прогнозировал рост квартальной прибыли TCS Group год к году на 11%. Эксперты указали на возврат компании к высоким уровням рентабельности капитала в том числе за счет роста кредитного портфеля.

Акции TCS Group на Мосбирже никак не отреагировали на успешные финансовые результаты компании. По актуальным на момент публикации данным, ценные бумаги TCS Group растут в цене на 0,1%.

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