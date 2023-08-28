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Мосбиржа запустит фьючерс на свой главный индекс

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мосбиржа в сентябре 2023 года намерена запустить вечный фьючерс на индекс площадки. Они дают возможность участвовать в движении цены целого рынка без необходимости покупки отдельных акций и риска поставки базового актива.

Мосбиржа запустит фьючерс на свой главный индекс

Для участия в движении цены валютного рынка не обязатель покупать валюту физически. Удержать или открыть короткую позицию можно с помощью вечного фьючерса на валюту. У него нет экспирации, это однодневный контракт, и он каждый день автоматически продляется на один день, сообщила глава срочного рынка Мария Патрикеева, передают «Ведомости».

  • Мосбиржа с 3 июля запустила торги премиальными опционами на валютные пары: доллар США – рубль, евро – рубль и китайский юань – рубль.
  • Ранее площадка запустила торги рублевыми фьючерсами на золото. К торгам допустят контракты с исполнением в сентябре и декабре текущего года, а также в марте и июне следующего года. Один лот будет равняться одному грамму золота. Оценка шага цены составляет 10 копеек, стоимость шага цены – 10 копеек.
  • В середине июня Мосбиржа запустила бета-версию «Трейд Радара» – аналога терминала Bloomberg. Информационный ресурс поможет инвесторам получать релевантные данные о состоянии фондового рынка, проводить технический анализ, просматривать историю сделок.

Фото на обложке: Unsplash

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