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Мосбиржа запускает торги фьючерсами на золото в рублях

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа запускает торги рублевыми фьючерсами на золото. Сделки по контрактам можно будет совершать с 28 июня. Золото входит в топ-5 инструментов срочного рынка Мосбиржи с ежедневным объемом торгов более 25 млрд рублей.

Мосбиржа запускает торги фьючерсами на золото в рублях

Мосбиржа с 28 июня запускает торги рублевыми фьючерсами на золото. Об этом рассказала пресс-служба площадки.

К торгам допустят контракты с исполнением в сентябре и декабре текущего года, а также в марте и июне следующего года.

Один лот будет равняться одному грамму золота. Оценка шага цены составляет 10 копеек, стоимость шага цены – 10 копеек.

По словам руководителя срочного рынка Мосбиржи Марии Патрикеевой, золото входит в топ-5 самых популярных инструментов на площадке. Средний ежедневный объем торгов золотом превышает 25 млрд рублей.

15 июня Мосбиржа запустила бета-версию «Трейд Радара» – аналога терминала Bloomberg. Информационный ресурс поможет инвесторам получать релевантные данные о состоянии фондового рынка, проводить технический анализ, просматривать историю сделок.

Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

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