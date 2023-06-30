Мосбиржа с 3 июля запустит торги премиальными опционами на валютные пары: доллар США – рубль, евро – рубль и китайский юань – рубль. Лот по инструменту составляет 1000 единиц валюты, шаг цены – 0,001 рублей, стоимость шага цены – 0,001 рублей. Исполнение будет проходить через две недели или два месяца.

Мосбиржа запустит торги премиальными опционами на валюту