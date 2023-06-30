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Мосбиржа запустит торги премиальными опционами на валюту

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мосбиржа с 3 июля запустит торги премиальными опционами на валютные пары: доллар США – рубль, евро – рубль и китайский юань – рубль. Лот по инструменту составляет 1000 единиц валюты, шаг цены – 0,001 рублей, стоимость шага цены – 0,001 рублей. Исполнение будет проходить через две недели или два месяца.

Мосбиржа запустит торги премиальными опционами на валюту

Премиальный опцион на валюту – расчетный и имеет европейский тип. Это означает, что инструмент прекратит обращаться на бирже в последний день действия контракт.

  • Ранее площадка запустила торги рублевыми фьючерсами на золото. К торгам допустят контракты с исполнением в сентябре и декабре текущего года, а также в марте и июне следующего года. Один лот будет равняться одному грамму золота. Оценка шага цены составляет 10 копеек, стоимость шага цены – 10 копеек.
  • В середине июня Мосбиржа запустила бета-версию «Трейд Радара» – аналога терминала Bloomberg. Информационный ресурс поможет инвесторам получать релевантные данные о состоянии фондового рынка, проводить технический анализ, просматривать историю сделок.

Фото на обложке: Iljanaresvara Studio / Shutterstock

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