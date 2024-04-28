Росстат констатирует наименьшую безработицу в РФ в марте, Сбер объявляет сбор заявок на научный конкурс, МТС намерен произвести обратный выкуп акций, Alphabet вновь достигла рыночной капитализации в $2 трлн, а Минпромторг предлагает маркировать сухарики и перец. RB продолжает делиться интересными для предпринимателей инфоповодами.

Выкуп акций МТС, маркировка бакалейной продукции, мошенничества на майские: главное для бизнес 28 апреля