Выкуп акций МТС, маркировка бакалейной продукции, мошенничества на майские: главное для бизнес 28 апреля

Екатерина Алипова
Росстат констатирует наименьшую безработицу в РФ в марте, Сбер объявляет сбор заявок на научный конкурс, МТС намерен произвести обратный выкуп акций, Alphabet вновь достигла рыночной капитализации в $2 трлн, а Минпромторг предлагает маркировать сухарики и перец. RB продолжает делиться интересными для предпринимателей инфоповодами.
Выкуп акций МТС, маркировка бакалейной продукции, мошенничества на майские: главное для бизнес 28 апреляАвтор: Екатерина Алипова
- МТС объявила о выкупе 4,2% собственных акций у иностранных инвесторов на сумму 8 млрд рублей (по 95 рублей за штуку).
- Сервис Smartway выкупил систему автоматизации отелей Bnovo предположительно за 1 млрд рублей («Ъ»).
- Посуточная аренда апартаментов на майские праздники в 2024 году выросла на 20% год к году, в среднем — до 5,6 тыс. рублей, больше всего — в Нижнем Новгороде, Волгограде и Казани.
- Наиболее популярными видами мошенничества в майские праздники назвали создание фишинговых сайтов по продаже авиа- и железнодорожных билетов, бронированию отелей и распространению билетов на развлекательные мероприятия.
- В The Guardian подсчитали, что автопилот Tesla стал причиной 13 аварий с летальным исходом с 2021 года.
- Материнская компания Google — Alphabet — достигла рыночной капитализации в $2 трлн. Ранее она уже переступала отметку в 2021 году, но не удержалась на ней, а в пятницу ей удалось закрыть торги на этом уровне (Bloomberg).
- Росстат отчитался об историческом минимуме безработицы на уровне 2,7% (2 млн человек старше 15 лет) в марте 2024 года.
- Минпромторг предложил с 1 июля 2024 провести эксперимент по маркировке бакалейной продукции — например, приправ, специй, соусов, сухариков, чипсов, семечек, попкорна и др. — ради противодействия незаконного оборота товаров.
- Сбер объявил о приеме заявок на «Научную премию» с общим призовым фондом 60 млн рублей в номинациях «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Alphabet выплатит первые в истории дивиденды
- 2 Битва капитализаций: Apple стоит как 12 «Газпромов»
- 3 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
- 4 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
- 5 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2024
30 апреля 2024
Популярное
Колонки
Product Hunt: что это такое?
Лонгриды