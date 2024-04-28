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Выкуп акций МТС, маркировка бакалейной продукции, мошенничества на майские: главное для бизнес 28 апреля

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Росстат констатирует наименьшую безработицу в РФ в марте, Сбер объявляет сбор заявок на научный конкурс, МТС намерен произвести обратный выкуп акций, Alphabet вновь достигла рыночной капитализации в $2 трлн, а Минпромторг предлагает маркировать сухарики и перец. RB продолжает делиться интересными для предпринимателей инфоповодами.

Выкуп акций МТС, маркировка бакалейной продукции, мошенничества на майские: главное для бизнес 28 апреля
  • МТС объявила о выкупе 4,2% собственных акций у иностранных инвесторов на сумму 8 млрд рублей (по 95 рублей за штуку).
  • Сервис Smartway выкупил систему автоматизации отелей Bnovo предположительно за 1 млрд рублей («Ъ»).
  • Посуточная аренда апартаментов на майские праздники в 2024 году выросла на 20% год к году, в среднем — до 5,6 тыс. рублей, больше всего — в Нижнем Новгороде, Волгограде и Казани.
  • Наиболее популярными видами мошенничества в майские праздники назвали создание фишинговых сайтов по продаже авиа- и железнодорожных билетов, бронированию отелей и распространению билетов на развлекательные мероприятия. 
  • В The Guardian подсчитали, что автопилот Tesla стал причиной 13 аварий с летальным исходом с 2021 года.
  • Материнская компания Google — Alphabet — достигла рыночной капитализации в $2 трлн. Ранее она уже переступала отметку в 2021 году, но не удержалась на ней, а в пятницу ей удалось закрыть торги на этом уровне (Bloomberg).
  • Росстат отчитался об историческом минимуме безработицы на уровне 2,7% (2 млн человек старше 15 лет) в марте 2024 года.
  • Минпромторг предложил с 1 июля 2024 провести эксперимент по маркировке бакалейной продукции — например, приправ, специй, соусов, сухариков, чипсов, семечек, попкорна и др. — ради противодействия незаконного оборота товаров.
  • Сбер объявил о приеме заявок на «Научную премию» с общим призовым фондом 60 млн рублей в номинациях «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная».

Фото на обложке: Unsplash

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