Мировые венчурные инвестиции сжимаются, международный резерв РФ расширяется, SpaceX выводит на орбиту крупнейший коммерческий спутник, а «Энергия» готовится к защите эскизного проекта Российской орбитальной станции, Jaguar намерен развивать направление электромобилей, а «Автоваз» — праворульных машин для африканского рынка. RB продолжает следить за самыми интересными новостями предпринимательства.

Рост международных резервов РФ и выдачи кредитов, планы «Автоваза» и Jaguar: главное для бизнеса 29 июля