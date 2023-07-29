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Рост международных резервов РФ и выдачи кредитов, планы «Автоваза» и Jaguar: главное для бизнеса 29 июля

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Мировые венчурные инвестиции сжимаются, международный резерв РФ расширяется, SpaceX выводит на орбиту крупнейший коммерческий спутник, а «Энергия» готовится к защите эскизного проекта Российской орбитальной станции, Jaguar намерен развивать направление электромобилей, а «Автоваз» — праворульных машин для африканского рынка. RB продолжает следить за самыми интересными новостями предпринимательства.

Рост международных резервов РФ и выдачи кредитов, планы «Автоваза» и Jaguar: главное для бизнеса 29 июля
  • Во втором квартале 2023 года мировые венчурные инвестиции составили $77,4 млрд, что на 10,2% меньше, чем в первом квартале, вдвое меньше, чем в аналогичный период 2022 года (KPMG Private Enterprise).
  • В первом полугодии 2023 года в РФ выдача кредитов выросла до 18+ млн потребительских и 384 тыс. автомобильных (ТАСС со ссылкой на «Скоринг бюро»).
  • Международные резервы РФ на конец июля 2023 года составили $595,9 млрд, увеличившись в 1,5 раза за неделю (ЦБ РФ).
  • Единая электронная виза для иностранцев в РФ, которую можно будет оформить на сайте МИД, начнет работать с 10:00 1 августа.
  • Объем поставок товаров из Камеруна в Россию вырос в 2022 году в 17,5 раза.
  • Власти города намерены расторгнуть договоры с 11 компаниями, входящими в Свободный порт Владивосток, и вернуть используемую не по назначению землю в муниципальную собственность.
  • Jaguar намерен вложить в развитие направления электромобилей $2,9 млрд. Конкретно – в создание спортивного седана, способного преодолевать 320 км за 15 минут. 
  • Компания SpaceX силами Falcon Heavy вывела на  околоземную орбиту крупнейший в мире коммерческий спутник связи Jupiter 3 весом более девяти тонн и размером с автобус.
  • А в России корпорация «Энергия» передала эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС) в головную научно-исследовательскую организацию «Роскосмоса»: в августе проект будут защищать, чтобы к концу 2027 года запустить первый модуль станции (ТАСС).
  • Инвестпрограмма «Автоваза» в 2023 году составит несколько миллиардов рублей, компания сосредоточится на выпуске бюджетных авто и «проработает создание праворульного автомобиля для стран Африки».
  • 31% опрошенных россиян «занимается инвестициями», но лишь 2% вкладываются в бизнес и 2% получили статус квалифицированного инвестора («Выберу.ру»).
  • Власти Сан-Франциско подали жалобу на Twitter за попытку смены логотипа на крыше штаб-квартиры: гигантскую X хотели установить без согласования дизайн-кода (нет «соответствия историческому характеру здания») и с нарушениями техники безопасности (не перекрыли тротуар под местом демонтажа). В итоге сейчас на здании нет ни птицы, ни X, а остались только буквы er (Associated Press).
  • А в Магадане прошел седьмой ежегодный и единственный в России чемпионат по промывке золота «Старательский фарт»: директор местного техникума намыл 6,5 грамм драгметалла и заработал первый приз — 1 млр рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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