Рост международных резервов РФ и выдачи кредитов, планы «Автоваза» и Jaguar: главное для бизнеса 29 июля

Мировые венчурные инвестиции сжимаются, международный резерв РФ расширяется, SpaceX выводит на орбиту крупнейший коммерческий спутник, а «Энергия» готовится к защите эскизного проекта Российской орбитальной станции, Jaguar намерен развивать направление электромобилей, а «Автоваз» — праворульных машин для африканского рынка. RB продолжает следить за самыми интересными новостями предпринимательства.
- Во втором квартале 2023 года мировые венчурные инвестиции составили $77,4 млрд, что на 10,2% меньше, чем в первом квартале, вдвое меньше, чем в аналогичный период 2022 года (KPMG Private Enterprise).
- В первом полугодии 2023 года в РФ выдача кредитов выросла до 18+ млн потребительских и 384 тыс. автомобильных (ТАСС со ссылкой на «Скоринг бюро»).
- Международные резервы РФ на конец июля 2023 года составили $595,9 млрд, увеличившись в 1,5 раза за неделю (ЦБ РФ).
- Единая электронная виза для иностранцев в РФ, которую можно будет оформить на сайте МИД, начнет работать с 10:00 1 августа.
- Объем поставок товаров из Камеруна в Россию вырос в 2022 году в 17,5 раза.
- Власти города намерены расторгнуть договоры с 11 компаниями, входящими в Свободный порт Владивосток, и вернуть используемую не по назначению землю в муниципальную собственность.
- Jaguar намерен вложить в развитие направления электромобилей $2,9 млрд. Конкретно – в создание спортивного седана, способного преодолевать 320 км за 15 минут.
- Компания SpaceX силами Falcon Heavy вывела на околоземную орбиту крупнейший в мире коммерческий спутник связи Jupiter 3 весом более девяти тонн и размером с автобус.
- А в России корпорация «Энергия» передала эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС) в головную научно-исследовательскую организацию «Роскосмоса»: в августе проект будут защищать, чтобы к концу 2027 года запустить первый модуль станции (ТАСС).
- Инвестпрограмма «Автоваза» в 2023 году составит несколько миллиардов рублей, компания сосредоточится на выпуске бюджетных авто и «проработает создание праворульного автомобиля для стран Африки».
- 31% опрошенных россиян «занимается инвестициями», но лишь 2% вкладываются в бизнес и 2% получили статус квалифицированного инвестора («Выберу.ру»).
- Власти Сан-Франциско подали жалобу на Twitter за попытку смены логотипа на крыше штаб-квартиры: гигантскую X хотели установить без согласования дизайн-кода (нет «соответствия историческому характеру здания») и с нарушениями техники безопасности (не перекрыли тротуар под местом демонтажа). В итоге сейчас на здании нет ни птицы, ни X, а остались только буквы er (Associated Press).
- А в Магадане прошел седьмой ежегодный и единственный в России чемпионат по промывке золота «Старательский фарт»: директор местного техникума намыл 6,5 грамм драгметалла и заработал первый приз — 1 млр рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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