Конфискация иностранных активов, Россия в МВФ, возврат алкоголя в «Пятерочку»: главное 30 июля

Ахмед Садулаев
Россия не планирует отбирать активы иностранных компаний, правительство РФ не поддержало инициативу по выходу страны из МВФ, а в Казахстане намерены полностью запретить продажу вейпов. Эти и другие главные новости дня — в традиционном дайджесте RB.
Конфискация иностранных активов, Россия в МВФ, возврат алкоголя в «Пятерочку»: главное 30 июляАхмед Садулаев
Мир
- В Казахстане запретят продажу вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. По информации партии Respublica, за запрет проголосовало 12 из 14 членов межведомственной комиссии при правительстве страны. Когда введут законопроект — пока не уточняется.
- В Китае представили цифровую платформу Long Trade, направленную на продвижение торговли и облегчение логистики между КНР и Россией. В генконсульстве РФ в Харбине сообщают, что она позволит малому и среднему бизнесу осуществлять трансграничную торговлю «в один клик».
- В турецкой Анталье установлен новый рекорд по числу прибывших туристов с января по 29 июля — 8 млн 11 тысяч 828 туристов, сообщил губернатор провинции Эрсин Языджы. Прошлый рекорд 2019 года составлял 8 млн 4 тысячи 11 туристов.
Россия
- Россия не планирует забирать в управление активы иностранных компаний вслед за предприятиями «Балтика» (принадлежит корпорации Carlsberg) и «Данон Россия» (Danone), заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что эти случаи были особенными.
- Правительство РФ не поддержало предложенный КПРФ проект о выходе России из Международного валютного фонда.
- Валютные вклады россиян за июнь сократились на $1,2 млрд — до $48,4 млрд на 1 июля (РИА).
- Аэропорт «Внуково» работает в штатном режиме после ночного ограничения на прием и выпуск самолетов. Пауза в работе продолжалась с 02:15 до 05:00.
- Производство спортивной обуви в России выросло на 65% за 2022 год. С января по май 2023-го рост показателя составил еще 52%.
Бизнес
- В «Пятерочке» в Санкт-Петербурге снова продается алкоголь. Ранее на этой неделе лицензию сети на продажу алкогольной продукции приостановили из-за нарушения.
- Департамент строительной инспекции Сан-Франциско расследует установку знака «X» на крыше штаб-квартиры экс-Twitter. Компания Илона Маска возвела сооружение без получения необходимого разрешения.
- Глава экс-Twitter Илон Маск сообщил, что штаб-квартира компании останется в Сан-Франциско, хотя «многие [организации] покинули» город.
Технологии
- Запуск американской ракеты Electron со спутником дистанционного зондирования Земли Acadia компании Capella Space отменили за секунды до старта. Он планировался из Новой Зеландии в воскресенье, о причинах отмены пока не сообщается.
- В Москве установили первые 30 «умных» трамвайных стрелок, которые автоматически определяют направление поворота.
Фото: Unsplash
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