Россия не планирует отбирать активы иностранных компаний, правительство РФ не поддержало инициативу по выходу страны из МВФ, а в Казахстане намерены полностью запретить продажу вейпов. Эти и другие главные новости дня — в традиционном дайджесте RB.

Конфискация иностранных активов, Россия в МВФ, возврат алкоголя в «Пятерочку»: главное 30 июля