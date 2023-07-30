Власти РФ не планируют конфисковывать новые иностранные активы

У России нет планов передавать в государственное управление активы «недружественных» нерезидентов, заявил президент страны Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка». Политик сообщил, случаи компаний «Балтика» и «Данон Россия», были особыми.
«Нет, пока ничего подобного не готовится. А то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции», — цитирует президента «Интерфакс».
Путин выразил надежду, что подобные ситуации не повторятся. По его словам, власти РФ «настроены дружелюбно к тем нашим партнерам, которые не хотят уходить из России. Мы ни у кого ничего не отбираем».
Глава государства добавил, что «то же самое» относится к банковскому сектору и «дочкам» иностранных кредитных организаций.
«Тех, кто хочет у нас работать, мы приветствуем и будем оказывать всяческое содействие», — подчеркнул Путин.
В июле президент РФ подписал указ, согласно которому 100% «Балтики» (принадлежит шведской корпорации Carlsberg) и 100% «Данон Россия» (французская Danone) перешли во временное управление Росимущества.
Ранее обе иностранные компании приостановили свою деятельность на территории России и готовились к продаже местных активов.
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