Власти РФ не планируют конфисковывать новые иностранные активы

У России нет планов передавать в государственное управление активы «недружественных» нерезидентов, заявил президент страны Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка». Политик сообщил, случаи компаний «Балтика» и «Данон Россия», были особыми.

«Нет, пока ничего подобного не готовится. А то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции», — цитирует президента «Интерфакс».

Путин выразил надежду, что подобные ситуации не повторятся. По его словам, власти РФ «настроены дружелюбно к тем нашим партнерам, которые не хотят уходить из России. Мы ни у кого ничего не отбираем».

Глава государства добавил, что «то же самое» относится к банковскому сектору и «дочкам» иностранных кредитных организаций.

«Тех, кто хочет у нас работать, мы приветствуем и будем оказывать всяческое содействие», — подчеркнул Путин.

В июле президент РФ подписал указ, согласно которому 100% «Балтики» (принадлежит шведской корпорации Carlsberg) и 100% «Данон Россия» (французская Danone) перешли во временное управление Росимущества.

Ранее обе иностранные компании приостановили свою деятельность на территории России и готовились к продаже местных активов.

Фото: Nick N A / Shutterstock