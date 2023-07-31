В России строят сеть полигонов для тестирования оборудования для производства микроэлектроники, Минтруд предпринимает меры для борьбы с дефицитом на рынке труда — собрали главное для предпринимателей и бизнеса 31 июля.

Полигоны для производства микроэлектроники, борьба с дефицитом на рынке труда: главное 31 июля