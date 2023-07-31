Полигоны для производства микроэлектроники, борьба с дефицитом на рынке труда: главное 31 июля

Анастасия Марьина
В России строят сеть полигонов для тестирования оборудования для производства микроэлектроники, Минтруд предпринимает меры для борьбы с дефицитом на рынке труда — собрали главное для предпринимателей и бизнеса 31 июля.
Полигоны для производства микроэлектроники, борьба с дефицитом на рынке труда: главное 31 июляАнастасия Марьина
Россия
- Минтруд для снижения напряженности на рынке труда принимает ряд мер: этопереобучение сотрудников для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), размещение вакансий на государственном портале «Работа в России» и субсидирование найма безработных, пишут «Ведомости».
- Минпромторг, Минобрнауки, производители полупроводников и профильные вузы строят в РФ сеть полигонов для тестирования оборудования для производства микроэлектроники. Строительство одного полигона с учетом затрат на сложную инженерную инфраструктуру может стоить около 5 млрд рублей, сообщает «Ъ».
- Роскомнадзор наращивает инфраструктуру для борьбы с телефонным мошенничеством «Антифрод», сообщают «Ведомости». Подведомственное регулятору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) закупило сервера и жесткие диски на сумму 43,5 млн рублей.
Бизнес
- Бренд одежды 12 Storeez открыл второй магазин в Дубае, в котором представлена мужская коллекция.
- ФАС проверит новый вид рекламы, который букмекерские конторы 1Win и Mostbet начали размещать в соцсети «ВКонтакте». Это рекламные интеграции, где мини-логотип компании демонстрируется поверх фото или короткого видео на стороннюю тематику и трансформируется в промокод.
- Владелец магазинов ИКЕА и центров «Мега» продал свою штаб-квартиру в России. Новый владелец офиса в Химках может быть связан с продавцом электроинструментов «Интерскол».
Сервисы и технологии
- Объем российского рынка кибербезопасности в ближайшие несколько лет будет расти в среднем на 24% в год и к 2027 году составит 559 млрд рублей, подсчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР). Пока доля иностранных решений остается существенной: 30% по итогам 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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