Иностранцы увеличили число поездок в Россию по итогам первого полугодия 2023 года, вступили в силу ряд новых законов: основные положения о расчете цифровым рублем — собираем главные события для экономики и бизнеса 1 августа.

Иностранцы нарастили число поездок в РФ, вступили в силу положения о расчете цифровым рублем: главное 1 августа