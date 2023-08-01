Иностранцы нарастили число поездок в РФ, вступили в силу положения о расчете цифровым рублем: главное 1 августа

Анастасия Марьина
Иностранцы увеличили число поездок в Россию по итогам первого полугодия 2023 года, вступили в силу ряд новых законов: основные положения о расчете цифровым рублем — собираем главные события для экономики и бизнеса 1 августа.
Иностранцы нарастили число поездок в РФ, вступили в силу положения о расчете цифровым рублем: главное 1 августаАнастасия Марьина
Мир
- Женщины на позициях технических лидеров в стартапах ранних стадий зарабатывают больше мужчин, показало исследование Creandum VC и блогера Гергели Ороша. В среднем доход женщины составляет 151 тыс. евро в год, в то время как мужчина получает около 142 тыс. евро.
Россия
- Структура Роскомнадзора купит более 20 устройств Apple для проверки их защищенности от слежки и для тестов на случай отключения гаджетов самой американской компанией. Также предприятие закупит порядка 20 устройств других производителей.
- В первом полугодии 2023 года число иностранцев, приехавших в Россию, увеличилось более чем на 20% год к году, они совершили 7,2 млн поездок, отчиталась Погранслужба ФСБ. Поток все еще вдвое отстает от допандемийного.
- С 1 августа в России вступает в силу ряд новых законов: основные положения о расчете цифровым рублем, утилизационный сбор на ввезенные автомобили, запускается система электронных российских виз для иностранцев.
- Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ограничении иностранного владения в структурах, занимающихся исследованиями товарного рынка.
Финансы
- В первые пять месяцев 2023 года самой популярной валютой у российских предпринимателей оказались китайские юани — около 70% переводов от общего количества платежей отправляется именно в них. Второе место по популярности занимают лиры для расчетов с Турцией, на третьем месте — тенге для расчетов с Казахстаном.
- Национальная ассоциация участников фондового рынка разработала поправки к закону «О рынке ценных бумаг», которые должны упростить передачу данных клиентов от одного брокера другому для расчета налогов и исключения возможного двойного удержания НДФЛ. Если они будут приняты, то брокеры смогут быстрее получать информацию в электронной форме и отказаться от бумажных комплектов.
Бизнес
- «Яндекс» попросил сотрудников не оставаться на работе по ночам после двух подряд попаданий дронов в здания «Москва-Сити», где у компании есть офисы. «Учитывая ситуацию, просим вас не находиться в офисе в ночное время (с 1:00 до 6:00). Ограничение распространяется на все московские офисы. Будьте осторожны!», — говорится в сообщении «Яндекса».
- VK Play займется развитием и проведет ребрендинг Yota Arena, крупнейшей киберспортивной арены в России. Теперь Yota Arena будет называться «VK Play Арена», в обновленном здании проведут редизайн фасада и внутреннего пространства. На территории площадью в 5 тыс. кв. метров появятся брендированные зоны игровой платформы.
- Правительство упростило импортерам транзит грузов через дальневосточные порты с последующей перевозкой товаров сначала автомобильным, а затем железнодорожным транспортом. Компании, которые везут грузы таким образом, освободят от необходимости предоставлять обеспечение по уплате таможенных налогов и пошлин. Это делается для ускорения процедур и разгрузки морских портов на Дальнем Востоке.
Сервисы и технологии
- «Яндекс» запустил новый конкурс в программе «Охота за ошибками». Этичным хакерам предстоит искать в сервисах компании ошибки и уязвимости, которые могут привести к раскрытию чувствительной информации. Максимальная награда за критическую уязвимость составит 2,8 млн рублей, что в 5 раз больше обычной выплаты по этим категориям программы.
- Google удалила приложение «Тинькофф банка» из магазина Google Play. В самом банке пояснили, что приложения «Тинькофф» на Android можно скачивать и обновлять из альтернативных магазинов. Из App Store сервисы банка пропали еще в марте.
- «Яндекс» добавил в сервис «Яндекс.Карты» музыку — теперь можно включать треки из своей коллекции, подкасты или «Мою волну», не переключаясь между приложениями. В компании пояснили, что так водители смогут меньше отвлекаться от маршрута.
Фото на обложке: Unsplash
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