Группа Raiffeisen может потратить на оплату налога на сверхприбыль около €100 млн

Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI), которая владеет российским «Райффайзенбанком», оценила, во сколько группе обойдется оплата налога на сверхприбыль. Кредитная организация может заплатить в российский бюджет около €100 млн, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет RBI.
На прошлой неделе Госдума одобрила введение налога на сверхприбыль. Заплатить взнос придется организациям, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей.
Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли. Внести средства нужно до 28 января 2024 года. Размер налога можно сократить вдвое, если заплатить его с 1 октября по 30 ноября текущего года. В этом случае ставка составит 5%.
Как RBI отмечают, что группе пока понятны не все нюансы механизма выплаты взноса. Если будет применена ставка 10%, RBI должна будет заплатить €100 млн.
Ранее Сбербанк заявил о намерении произвести платеж досрочно. При таком сценарии организация оценивает расхода на этот налог в 10 млрд рублей.
Фото на обложке: Ioannis7 /
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