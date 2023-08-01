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Группа Raiffeisen может потратить на оплату налога на сверхприбыль около €100 млн

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI), которая владеет российским «Райффайзенбанком», оценила, во сколько группе обойдется оплата налога на сверхприбыль. Кредитная организация может заплатить в российский бюджет около €100 млн, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет RBI.

Группа Raiffeisen может потратить на оплату налога на сверхприбыль около €100 млн

На прошлой неделе Госдума одобрила введение налога на сверхприбыль. Заплатить взнос придется организациям, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей.

Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли. Внести средства нужно до 28 января 2024 года. Размер налога можно сократить вдвое, если заплатить его с 1 октября по 30 ноября текущего года. В этом случае ставка составит 5%.

Как RBI отмечают, что группе пока понятны не все нюансы механизма выплаты взноса. Если будет применена ставка 10%, RBI должна будет заплатить €100 млн.

Ранее Сбербанк заявил о намерении произвести платеж досрочно. При таком сценарии организация оценивает расхода на этот налог в 10 млрд рублей.

Фото на обложке: Ioannis7 / Shutterstock

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