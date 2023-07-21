Госдума одобрила в третьем чтении введение налога на сверхприбыль для бизнеса

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о введении налога на сверхприбыль. Налог будет носить разовый характер. Мера разработана для формирования дополнительных доходов бюджета.

Заплатить взнос придется организациям, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли. Внести средства нужно до 28 января 2024 года. При этом размер налога можно сократить вдвое, если заплатить его с 1 октября по 30 ноября текущего года. В этом случае ставка составит 5%.

«Политика — это не только решения, которые вызывают аплодисменты, но и ответственность», — прокомментировал принятие закона парламентариев председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Обязать компании заплатить налог на сверхприбыль предложил весной российский Минфин. В июне правительство с рядом исключений поддержало инициативу финансового ведомства. От налога освобождаются компании, занимающиеся добычей энергоносителей и их переработкой, и участники реестра малого и среднего предпринимательства.

Также платить не придется застройщикам, реализующим проекты с участием средств граждан через эскроу-счета, кредитным и некредитным организациям, в отношении которых проводятся меры по предупреждению банкротства. Кроме того, от налога освобождены компании, не имевшие выручки от реализации в 2018-2019 годах.

Дефицит российского бюджета по итогам апреля превысил план на весь 2023 год и составил 3,4 трлн рублей. Однако в июне показатель несколько снизился — на 816 млрд рублей. Таким образом, Минфин оценивает дефицит по итогам шести месяцев в 2,5 трлн рублей.

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