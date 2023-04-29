Минфин подготовил законопроект о разовом взносе компаний в бюджет на 300 млрд рублей

В Минфине подготовили законопроект о разовом взносе представителей крупного российского бизнеса в федеральный бюджет. Суммарный объем платежа оценивается ведомством в 300 млрд рублей.
В ближайшее время, по словам главы министерства Антона Силуанова, документ внесут в правительство, узнал «Коммерсантъ».
Платеж планируется ввести с 2024 года — в размере 10% от сверхприбыли компаний. Компаниям также предложат вариант «со скидкой» — досрочная уплата сбора в этом году в виде обеспечительного платежа, который зачтется в следующем году. В этом случае ставка сбора снижается до 5%.
- Идея сбора обсуждается с начала февраля. Минфин тогда уточнил, что этот взнос коснется только получивших сверхдоходы компаний. Целью такого взноса называют покрытие дефицита федерального бюджета.
- Позднее стадо известно, что разовый платеж бизнеса в бюджет могут прописать в Налоговом кодексе как сбор. Его намерены распространить на компании со средней прибылью в 2021-2022 годах выше 1 млрд рублей.
Фото на обложке: kan_chana /
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