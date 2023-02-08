«Добровольный» взнос в бюджет коснется только получивших сверхдоходы компаний — Минфин

«Добровольный» взнос в бюджет, обсуждение которого сегодня анонсировали в правительстве, может коснуться только получивших сверхдоходы компаний, пояснил Минфин. Такой взнос планируют брать для покрытия дефицита бюджета.
Минфин разъяснил, кого коснется внесение единоразового «добровольного» взноса, об обсуждении которого сегодня рассказали в правительстве. Сумма взноса может составить 200-250 млрд рублей, сообщили источники признанного иноагентом издания The Bell.
В ведомстве пояснили, что взнос, если его введут, будут брать только с компаний, которые в последние годы получили сверхдоходы. Целью такого взноса называют частичное покрытие дефицита федерального бюджета.
Ранее Союз промышленников и предпринимателей предложил повысить ставку налога на прибыль на 0,5% для компенсации дефицита, но Минфин эту идею не поддержал.
На новости о возможном введении взноса российские фондовые индексы пошли вниз. Индекс Мосбиржи снижался на 0,4%, индекс РТС – на 1,8%.
Фото на обложке: Pavels Dunaicevs /
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