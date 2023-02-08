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Белоусов сообщил об обсуждении правительства с крупным бизнесом «добровольного взноса в бюджет»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Правительство обсуждает с крупным бизнесом «добровольный однократный взнос в бюджет», сообщил вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, такой взнос не будет являться повышением налогов.

Белоусов сообщил об обсуждении правительства с крупным бизнесом «добровольного взноса в бюджет»

Ранее признанное иностранным агентом издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что правительство предложило бизнесу внести разовый платеж в бюджет в размере 200–250 млрд рублей, а бизнес вместо этого предлагал на 2023 год увеличить налог на прибыль на 0,5 процентного пункта (п. п.), установив его таким образом на отметке 20,5%.

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал», — прокомментировал Белоусов (цитата по ТАСС).

Вице-премьер дополнительно подчеркнул, что «это не повышение налогов» и речь идет именно о крупных компаниях. При этом он не уточнил размер взноса.

Минфин уже озвучивал предварительную оценку дефицита федерального бюджета по итогам января 2023 года. Он составил 1,76 трлн рублей. В законе о бюджете предусматривается дефицит на 2023 год в размере 2,93 трлн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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