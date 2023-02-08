Белоусов сообщил об обсуждении правительства с крупным бизнесом «добровольного взноса в бюджет»

Правительство обсуждает с крупным бизнесом «добровольный однократный взнос в бюджет», сообщил вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, такой взнос не будет являться повышением налогов.

Ранее признанное иностранным агентом издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что правительство предложило бизнесу внести разовый платеж в бюджет в размере 200–250 млрд рублей, а бизнес вместо этого предлагал на 2023 год увеличить налог на прибыль на 0,5 процентного пункта (п. п.), установив его таким образом на отметке 20,5%.

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал», — прокомментировал Белоусов (цитата по ТАСС).

Вице-премьер дополнительно подчеркнул, что «это не повышение налогов» и речь идет именно о крупных компаниях. При этом он не уточнил размер взноса.

Минфин уже озвучивал предварительную оценку дефицита федерального бюджета по итогам января 2023 года. Он составил 1,76 трлн рублей. В законе о бюджете предусматривается дефицит на 2023 год в размере 2,93 трлн рублей.

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