Число занятых в секторе малого и среднего бизнеса достигло 30 млн человек

Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса достигло 30 млн человек. Только за последние три года количество людей, работающих в секторе МСП, увеличилось на 7 млн человек, преимущественно за счет самозанятых граждан.
Количество занятых граждан в сфере малого и среднего бизнеса в России достигло 30 млн человек. Об этом сообщил первый зампред правительства Андрей Белоусов, пишет ТАСС.
По словам Белоусова, только за последние три года число таких граждан увеличилось на 7 млн. В этот период преимущественно рост обеспечили самозанятые, которых стало больше на 6 млн человек. Число ИП за три года выросло на 500 тыс. человек, уточнил Белоусов.
Ранее Банк России представил дорожную карту по поддержке малого и среднего бизнеса в 2023-2024 годах. Помимо прочего, она предполагает создание условий для удобства размещения компаниями акций на инвестиционных платформах.
Фото на обложке: Blue Planet Studio /
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