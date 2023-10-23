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Число занятых в секторе малого и среднего бизнеса достигло 30 млн человек

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса достигло 30 млн человек. Только за последние три года количество людей, работающих в секторе МСП, увеличилось на 7 млн человек, преимущественно за счет самозанятых граждан.

Число занятых в секторе малого и среднего бизнеса достигло 30 млн человек

Количество занятых граждан в сфере малого и среднего бизнеса в России достигло 30 млн человек. Об этом сообщил первый зампред правительства Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

По словам Белоусова, только за последние три года число таких граждан увеличилось на 7 млн. В этот период преимущественно рост обеспечили самозанятые, которых стало больше на 6 млн человек. Число ИП за три года выросло на 500 тыс. человек, уточнил Белоусов.

Ранее Банк России представил дорожную карту по поддержке малого и среднего бизнеса в 2023-2024 годах. Помимо прочего, она предполагает создание условий для удобства размещения компаниями акций на инвестиционных платформах.

Фото на обложке: Blue Planet Studio / Shutterstock

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