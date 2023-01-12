Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банк России представил «дорожную карту» поддержки МСП в 2023-2024 годах

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк России разработал и представил «дорожную карту» по развитию поддержки малого и среднего бизнеса в 2023-2024 годах. Помимо прочего, она предполагает создание условий для удобства размещения компаниями акций на инвестиционных платформах.

Банк России представил «дорожную карту» поддержки МСП в 2023-2024 годах

«Дорожную карту» по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства опубликовал Банк России.

План в частности предусматривает расширение доступности кредитов, снижение издержек при кредитовании, а также при проведении транзакций благодаря использованию системы быстрых платежей.

Кроме того, карта предполагает реализацию большего числа возможностей по использованию небанковских источников финансирования и создание удобных условий для размещения акций на инвестиционных платформах.

Сроки реализации мероприятий из «дорожной карты» обозначены 2023-2024 годами. По итогам 2022 года объем выданных предприятиям МСП кредитов увеличился на 13,3% год к году.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Банк России с 13 января возобновит операции с иностранной валютой
  2. 2 Финтех-проект «Точка» получил банковскую лицензию
  3. 3 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  4. 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  5. 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

13 января 2023

5G полигон на базе Боткинской больницы

15 января 2023

Багхантинг от Sber

15 января 2023

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ