Банк России представил «дорожную карту» поддержки МСП в 2023-2024 годах

Банк России разработал и представил «дорожную карту» по развитию поддержки малого и среднего бизнеса в 2023-2024 годах. Помимо прочего, она предполагает создание условий для удобства размещения компаниями акций на инвестиционных платформах.
«Дорожную карту» по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства опубликовал Банк России.
План в частности предусматривает расширение доступности кредитов, снижение издержек при кредитовании, а также при проведении транзакций благодаря использованию системы быстрых платежей.
Кроме того, карта предполагает реализацию большего числа возможностей по использованию небанковских источников финансирования и создание удобных условий для размещения акций на инвестиционных платформах.
Сроки реализации мероприятий из «дорожной карты» обозначены 2023-2024 годами. По итогам 2022 года объем выданных предприятиям МСП кредитов увеличился на 13,3% год к году.
Фото на обложке: Ultraskrip /
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