Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Белоусов заявил о работе над возвратом к «оптимальному» курсу в 70–80 рублей за доллар

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о работе властей над возвращением курса рубля к «оптимальному» уровню в 70–80 рублей за доллар. В числе возможных шагов обсуждается переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

Белоусов заявил о работе над возвратом к «оптимальному» курсу в 70–80 рублей за доллар

Банк России и правительство должны переосмыслить экономические механизмы последних лет, поставив во главу угла рост экономики, для которого важен оптимальный курс рубля, заявил Белоусов в интервью «Интерфаксу».

По его словам, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70–80 рублей, к этому показателю необходимо вернуться как можно быстрее. При этом первый вице-премьер отметил, что есть ограничения и со стороны инфляции, и со стороны каналов наращивания внутреннего спроса.

Первый вице-премьер также сообщил, что сейчас во властных структурах и на экспертном уровне обсуждается новый подход к денежно-кредитной политике, в том числе переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

Он пояснил, что с 2015 года действует механизм, который позволял с помощью бюджетного правила балансировать обменный курс рубля в определенных диапазонах. Это расширяло возможности ЦБ по управлению эмиссией и, соответственно, таргетированию инфляции. Однако сейчас этот механизм «практически испарился» из-за блокировки резервов Банка России и с автоматической приостановкой бюджетного правила. 

При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что специально ослаблять рубль не нужно: «позиция Центрального банка — мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс. Рубль должен оставаться плавающим».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Запрет на скачивание Windows, автоматическое списание долгов: главные новости для бизнеса 20 июня
  2. 2 Почему обвал криптовалют не заставит Латинскую Америку отказаться от биткоина
  3. 3 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
  4. 4 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
  5. 5 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 июня 2022

«Начни иначе»

21 июня 2022

Антихакатон для аналитиков от ВкусВилла

21 июня 2022

Go India Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ