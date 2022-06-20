Белоусов заявил о работе над возвратом к «оптимальному» курсу в 70–80 рублей за доллар

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о работе властей над возвращением курса рубля к «оптимальному» уровню в 70–80 рублей за доллар. В числе возможных шагов обсуждается переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

Банк России и правительство должны переосмыслить экономические механизмы последних лет, поставив во главу угла рост экономики, для которого важен оптимальный курс рубля, заявил Белоусов в интервью «Интерфаксу».

По его словам, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70–80 рублей, к этому показателю необходимо вернуться как можно быстрее. При этом первый вице-премьер отметил, что есть ограничения и со стороны инфляции, и со стороны каналов наращивания внутреннего спроса.

Первый вице-премьер также сообщил, что сейчас во властных структурах и на экспертном уровне обсуждается новый подход к денежно-кредитной политике, в том числе переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

Он пояснил, что с 2015 года действует механизм, который позволял с помощью бюджетного правила балансировать обменный курс рубля в определенных диапазонах. Это расширяло возможности ЦБ по управлению эмиссией и, соответственно, таргетированию инфляции. Однако сейчас этот механизм «практически испарился» из-за блокировки резервов Банка России и с автоматической приостановкой бюджетного правила.

При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что специально ослаблять рубль не нужно: «позиция Центрального банка — мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс. Рубль должен оставаться плавающим».

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