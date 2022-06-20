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Зампред ЦБ раскритиковал предложение вице-премьера по таргетированию рубля

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Предложение вице-премьера Андрея Белоусова по таргетированию рубля вызвало критику со стороны Банка России. Зампред ЦБ Алексей Заботкин уверен, что такие действия приведут к потере суверенитета экономической политики России.

Зампред ЦБ раскритиковал предложение вице-премьера по таргетированию рубля

Слова Заботкина приводит «Интерфакс». Заместитель председателя Банка России уверен, что действия, направленные на таргетированием курса рубля, неизбежно приведут к потере суверенитета экономической политики.

Лучшим способом добиться снижения инфляции на обозримом горизонте Заботкин назвал таргетирование инфляции. Ее приемлемый уровень позволит повысить покупательную способность граждан России и обеспечит предсказуемость рентабельности бизнеса, считает зампред ЦБ РФ.

«Это единственный способ обеспечить доступность долгосрочных кредитов в экономике», – сказал Заботкин о таргетировании инфляции. 

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в интервью заявил, что власти ведут работу по возвращению курса рубля к «оптимальным» 70-80 за доллар США. Одним из способов добиться этого Белоусов считает переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

Фото на обложке: Andrey Mihaylov / Shutterstock

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