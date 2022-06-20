Зампред ЦБ раскритиковал предложение вице-премьера по таргетированию рубля

Предложение вице-премьера Андрея Белоусова по таргетированию рубля вызвало критику со стороны Банка России. Зампред ЦБ Алексей Заботкин уверен, что такие действия приведут к потере суверенитета экономической политики России.
Слова Заботкина приводит «Интерфакс». Заместитель председателя Банка России уверен, что действия, направленные на таргетированием курса рубля, неизбежно приведут к потере суверенитета экономической политики.
Лучшим способом добиться снижения инфляции на обозримом горизонте Заботкин назвал таргетирование инфляции. Ее приемлемый уровень позволит повысить покупательную способность граждан России и обеспечит предсказуемость рентабельности бизнеса, считает зампред ЦБ РФ.
«Это единственный способ обеспечить доступность долгосрочных кредитов в экономике», – сказал Заботкин о таргетировании инфляции.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в интервью заявил, что власти ведут работу по возвращению курса рубля к «оптимальным» 70-80 за доллар США. Одним из способов добиться этого Белоусов считает переход к таргетированию рубля, а не инфляции.
Фото на обложке: Andrey Mihaylov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Белоусов заявил о работе над возвратом к «оптимальному» курсу в 70–80 рублей за доллар
- 2 Что происходило с валютным рынком в России в мае и как с этим теперь работать — бизнесу и не только?
- 3 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
- 4 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 5 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
ВОЗМОЖНОСТИ
20 июня 2022
21 июня 2022
21 июня 2022