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Кого оставят на 7,6%, а кого — вернут на 30%: правительство готовит перезагрузку льгот для бизнеса

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Правительство России ищет пути совершенствования системы льготных тарифов по страховым взносам для предприятий малого и среднего сегмента. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести детальный анализ существующих мер поддержки и предложить меры их корректировки, сообщают «Ведомости».

Кого оставят на 7,6%, а кого — вернут на 30%: правительство готовит перезагрузку льгот для бизнеса
  1. Новости

Это решение было принято по итогам заседания комиссии по развитию МСП в мае, на котором возглавляющий «Опору России» Александр Калинин инициировал расширить льготные условия для металлообработки, текстильной промышленности и производстви товаров для детей. Еще одно обсуждаемое решение — применение пониженной ставки 7,6% не ко всему фонду оплаты труда (ФОТ), а исключительно к заработным платам, размер которых превышает 1,5 МРОТ.

Минфин, Минэкономразвития, Минтруд и ФНС должны проработать возможные изменения. Срок — до 20 апреля 2026 года

Текущая система льгот. Самые привлекательные условия сегодня доступны IT-сектору (7,6%) и компаниям, работающим в ТОРах и ОЭЗ. С этого года пониженные тарифы распространены на ряд промышленных отраслей. Для остального МСП стандартные ставки равны 15% (если зарплата сотрудника больше, чем 1,5 МРОТ) и 30% (для выплат ниже этого уровня).

Риски и экспертные оценки. Ранее в Минфине не исключали пересмотра неэффективных льгот. Специалисты подчеркивают, что любые изменения должны быть взвешенными, чтобы не спровоцировать рост «серых» зарплат и не ослабить ключевые для экономики отрасли, такие как IT.

  • Напомним, Минтруд также разработал законопроект о добровольном социальном страховании для самозанятых. Пилотный проект может быть запущен в 2026 году и будет действовать одновременно с нынешним налоговым режимом НПД до конца 2028 года.

Фото на обложке: RoseRodionova / Shutterstock / FOTODOM

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