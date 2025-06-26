Кого оставят на 7,6%, а кого — вернут на 30%: правительство готовит перезагрузку льгот для бизнеса

Правительство России ищет пути совершенствования системы льготных тарифов по страховым взносам для предприятий малого и среднего сегмента. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести детальный анализ существующих мер поддержки и предложить меры их корректировки, сообщают «Ведомости».

Это решение было принято по итогам заседания комиссии по развитию МСП в мае, на котором возглавляющий «Опору России» Александр Калинин инициировал расширить льготные условия для металлообработки, текстильной промышленности и производстви товаров для детей. Еще одно обсуждаемое решение — применение пониженной ставки 7,6% не ко всему фонду оплаты труда (ФОТ), а исключительно к заработным платам, размер которых превышает 1,5 МРОТ.

Минфин, Минэкономразвития, Минтруд и ФНС должны проработать возможные изменения. Срок — до 20 апреля 2026 года

Текущая система льгот. Самые привлекательные условия сегодня доступны IT-сектору (7,6%) и компаниям, работающим в ТОРах и ОЭЗ. С этого года пониженные тарифы распространены на ряд промышленных отраслей. Для остального МСП стандартные ставки равны 15% (если зарплата сотрудника больше, чем 1,5 МРОТ) и 30% (для выплат ниже этого уровня).

Риски и экспертные оценки. Ранее в Минфине не исключали пересмотра неэффективных льгот. Специалисты подчеркивают, что любые изменения должны быть взвешенными, чтобы не спровоцировать рост «серых» зарплат и не ослабить ключевые для экономики отрасли, такие как IT.

Напомним, Минтруд также разработал законопроект о добровольном социальном страховании для самозанятых. Пилотный проект может быть запущен в 2026 году и будет действовать одновременно с нынешним налоговым режимом НПД до конца 2028 года.

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