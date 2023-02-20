Власти обсудят варианты оформления разового сбора с крупного бизнеса

Разовый платеж бизнеса в бюджет могут прописать в Налоговом кодексе как сбор. Его намерены распространить на компании со средней прибылью в 2021-2022 годах выше 1 млрд рублей, сообщили источики РБК.
Один из собеседников издания добавил, что добровольность в этом случае заключается в консолидированном согласии на его уплату со стороны ведущих бизнес-объединений.
Формула расчета взноса для компаний пока не утверждена, она обсуждается. Сейчас, например, изучается, какую прибыль учитывать — чистую или доналоговую. Под меру не попадет нефтегазовый сектор, для которого недавно изменилась схема налогообложения.
В начале февраля вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с бизнесом возможность единоразового добровольного взноса в бюджет. Минфин уточнил, что этот взнос коснется только получивших сверхдоходы компаний. Целью такого взноса называют покрытие дефицита федерального бюджета.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 С февраля прошлого года Германия арестовала российских активов на €5,32 млрд
- 2 Есть три типа финансовых директоров — какой подойдет вашей компании?
- 3 Высокочастотная торговля — что стоит знать об этом инструменте сегодня, чтобы на нем зарабатывать?
- 4 Топ-11 ошибок начинающих криптоинвесторов
- 5 «Я работаю финансовым аналитиком в США» — как начать успешную карьеру в финансах в Америке
ВОЗМОЖНОСТИ
20 февраля 2023
24 февраля 2023
26 февраля 2023