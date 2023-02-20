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Власти обсудят варианты оформления разового сбора с крупного бизнеса

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разовый платеж бизнеса в бюджет могут прописать в Налоговом кодексе как сбор. Его намерены распространить на компании со средней прибылью в 2021-2022 годах выше 1 млрд рублей, сообщили источики РБК.

Власти обсудят варианты оформления разового сбора с крупного бизнеса

Один из собеседников издания добавил, что добровольность в этом случае заключается в консолидированном согласии на его уплату со стороны ведущих бизнес-объединений.

Формула расчета взноса для компаний пока не утверждена, она обсуждается. Сейчас, например, изучается, какую прибыль учитывать — чистую или доналоговую. Под меру не попадет нефтегазовый сектор, для которого недавно изменилась схема налогообложения.

В начале февраля вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с бизнесом возможность единоразового добровольного взноса в бюджет. Минфин уточнил, что этот взнос коснется только получивших сверхдоходы компаний. Целью такого взноса называют покрытие дефицита федерального бюджета.

Фото на обложке: Unsplash

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