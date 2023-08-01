Авиакомпания «Туркменистан» прекратила выполнять рейсы в Москву из-за рисков безопасности полетов. Теперь рейсы выполняются по маршруту Ашхабад-Казань-Ашхабад. В ночь на 1 августа Москва подверглась атаке дронов – уже четвертой по счету.

Авиакомпания «Туркменистан» на неопределенный срок приостановила выполнение рейсов в Москву и обратно. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Решение о приостановке рейсов компания объяснила рисками безопасности полетов и «воздушной обстановкой» в московской воздушной зоне.

Рейсы, которые ранее выполнялись по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад теперь выполняются по маршруту Ашхабад-Казань-Ашхабад.

В ночь на 1 августа Москва в четвертый раз подверглась атаке дронов. Аэропорт «Внуково» не принимал и не отправлял самолеты, «Яндекс» попросил сотрудников не оставаться на работе в офисах компании в «Москва-Сити».

Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock