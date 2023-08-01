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«Яндекс» попросил сотрудников не оставаться в офисах «Москва-Сити» по ночам после атак дронов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» попросил сотрудников не оставаться на работе по ночам после двух подряд попаданий дронов в здания «Москва-Сити», где у компании есть офисы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение, которое компания разослала работникам.

«Яндекс» попросил сотрудников не оставаться в офисах «Москва-Сити» по ночам после атак дронов

«Учитывая ситуацию, просим вас не находиться в офисе в ночное время (с 1:00 до 6:00). Ограничение распространяется на все московские офисы. Будьте осторожны!», — говорится в сообщении «Яндекса».

Компания не ответила на вопросы издания.

В ночь на 30 июля произошла атака беспилотников, в результате которой пострадали две башни в «Москва-Сити» — здание комплекса «IQ-квартал» и здание «Око-2». В ночь на 1 августа беспилотник попал в ту же башню «Москвы-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 1 августа сообщил, что повреждено остекление здания на уровне 21 этажа на площади 150 кв. м.

После первого попадания беспилотников в «Москва-Сити» на удаленную работу сотрудников перевело Минцифры.

Фото на обложке: Unsplash

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