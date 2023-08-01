Индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 года превысил 3100 пунктов. Показатель увеличивается за счет роста акций компаний-экспортеров и эмитентов, доход которых привязан к ценам на мировом рынке, а также ослабления рубля.

Ключевой показатель российского фондового рынка – индекс Московской биржи – превысил 3100 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года. По актуальным на момент публикации данным индекс составляет 3111 пунктов.

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Индекс Мосбиржи растет вместе с подорожанием акций экспортеров и компаний, финансовые показатели которых зависят от цен на мировом рынке. Кроме того, на рост ценных бумаг влияет ослабление рубля – компании продают товар в валюте, в пересчете на рубли зарабатывая больше.

28 июля Индекс Мосбиржи превысил отметку в 3000 пунктов.

Российский фондовый рынок растет седьмой месяц подряд. С начала года индекс Мосбиржи увеличился более чем на 40%.

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