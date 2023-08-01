Цифровой рубль и сбор на ввезенные автомобили: что нового в законодательстве с августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд новых законов: основные положения о расчете цифровым рублем, утилизационный сбор на ввезенные автомобили, запускается система электронных российских виз для иностранцев. Рассказываем подробнее о нововведениях.

Цифровой рубль

С 1 августа начинают действовать основные положения закона, который позволяет рассчитываться цифровыми рублями в России. Теперь национальная валюта представлена в трех формах: наличной, безналичной и цифровой.

Оператором платформы цифрового рубля выступает Банк России. Регулятор установит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, в которые банки должны обеспечить проведение таких операций.

Россияне смогут завещать цифровые рубли, а наследники — использовать их для расходы на похороны наследодателя.

Утилизационный сбор на автомобили

Вступает в силу постановление правительства, которое повышает утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы.

Средняя ставка на легковые машины будет проиндексирована в 1,7–3,7 раза. Действие постановления затронет транспорт, который будет ввезен в страну после 1 августа.

Льготный утильсбор для физических лиц на новые машины (3,4 тыс. рублей) сохранится, если будут соблюдены следующие условия: человек ввозит не более одного автомобиля в год, в течение года машина не идет на перепродажу, а объем двигателя не превышает 3 л.

Онлайн-консультации в частных клиниках

Начинает действовать экспериментальный правовой режим, при котором частным медицинским клиникам разрешается проводить консультации для пациентов онлайн при повторном обращении.

Также если первый очный прием был проведен одним врачом, то для дальнейшего наблюдения пациент сможет выбрать любое подразделение этого медучреждения в другом городе или регионе России.

Режим также подразумевает возможность дистанционной корректировки лечения, а также возможность выписывать рецепты на лекарственные препараты онлайн.

Электронные визы

С 1 августа запускается система электронных российских виз для иностранцев. Заявление на подобную визу можно будет подать онлайн не позднее чем за четыре дня до предположительной даты въезда.

Срок ее действия составит 60 суток, но находиться в стране по такой визе можно будет не дольше 16 дней. В список стран, граждане которых могут претендовать на такую визу, включено 52 государства.