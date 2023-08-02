«Аквариус» представит альтернативу iPhone, RuVDS готовится к выходу на рынок Турции: главное 2 августа

Анастасия Марьина
«Аквариус» планирует представить альтернативу iPhone до конца года, российский хостинг-провайдер RuVDS готовится к выходу на рынок Турции — собираем главные события для бизнеса 2 августа.
«Аквариус» представит альтернативу iPhone, RuVDS готовится к выходу на рынок Турции: главное 2 августаАнастасия Марьина
Россия
- Депутат Дмитрий Кузнецов обратился в ФАС с жалобой на Минпромторг. Он считает, что ведомство нарушает закон о защите конкуренции, так как одни бренды разрешает ввозить по параллельному импорту, а другие — нет.
- Правительство России предложило Евразийской экономической комиссии поднять ставки таможенных пошлин на ввоз кондиционеров, вентиляторов и бытовых посудомоечных машин с 0% до 3-10%, чтобы «обеспечить устойчивое развитие отечественной радиоэлектронной промышленности», пишет «Ъ».
- Минобрнауки предложило актуализировать программу «Мегагранты» и помочь научным организациям с запуском «лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых — в первую очередь иностранцев и соотечественников, проживающих за рубежом», сообщает «Ъ». В правительстве считают, что это поможет привлечь в страну тех специалистов, которые до этого уехали за рубеж.
- С начала 2023 года спрос на российскую рыбу и морепродукты вырос почти в два раза, подсчитали в Ozon fresh. Рост эксперты связывают с прямой доставкой — продукты поставляются сразу после вылова без изменения температурного режима. Наибольшим спросом пользуются слабосоленая форель, замороженный минтай и варено-мороженные креветки.
Бизнес
- Основатель ABBYY Давид Ян стал соучредителем стартапа INAU, решение которого с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) помогает общаться людям с психическими особенностями. Инклюзивный проект является первопроходцем в использовании ИИ для общения путем расшифровки языка сердца, тела и мозга, отметил Ян.
- ИТ-производитель «Аквариус» собирается до конца 2023 года выпустить в продажу смартфоны, ноутбуки и планшеты на базе ОС «Аврора», рассказал Forbes глава совета директоров компании Алексей Калинин.
- Российский хостинг-провайдер RuVDS готовится выходить на рынок Турции, где будет работать на базе дата-центров местного провайдера Netdirekt в Измире. Целевая аудитория — россияне, которые уехали в Турцию, а также местный бизнес. В запуск на текщем этапе вложено около 20 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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