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«Аквариус» представит альтернативу iPhone, RuVDS готовится к выходу на рынок Турции: главное 2 августа

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

«Аквариус» планирует представить альтернативу iPhone до конца года, российский хостинг-провайдер RuVDS готовится к выходу на рынок Турции — собираем главные события для бизнеса 2 августа.

«Аквариус» представит альтернативу iPhone, RuVDS готовится к выходу на рынок Турции: главное 2 августа

Россия

  • Депутат Дмитрий Кузнецов обратился в ФАС с жалобой на Минпромторг. Он считает, что ведомство нарушает закон о защите конкуренции, так как одни бренды разрешает ввозить по параллельному импорту, а другие — нет. 
  • Правительство России предложило Евразийской экономической комиссии поднять ставки таможенных пошлин на ввоз кондиционеров, вентиляторов и бытовых посудомоечных машин с 0% до 3-10%, чтобы «обеспечить устойчивое развитие отечественной радиоэлектронной промышленности», пишет «Ъ».
  • Минобрнауки предложило актуализировать программу «Мегагранты» и помочь научным организациям с запуском «лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых — в первую очередь иностранцев и соотечественников, проживающих за рубежом», сообщает «Ъ». В правительстве считают, что это поможет привлечь в страну тех специалистов, которые до этого уехали за рубеж.
  • С начала 2023 года спрос на российскую рыбу и морепродукты вырос почти в два раза, подсчитали в Ozon fresh. Рост эксперты связывают с прямой доставкой — продукты поставляются сразу после вылова без изменения температурного режима. Наибольшим спросом пользуются слабосоленая форель, замороженный минтай и варено-мороженные креветки. 

Бизнес

  • Основатель ABBYY Давид Ян стал соучредителем стартапа INAU, решение которого с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) помогает общаться людям с психическими особенностями.  Инклюзивный проект является первопроходцем в использовании ИИ для общения путем расшифровки языка сердца, тела и мозга, отметил Ян.
  • ИТ-производитель «Аквариус» собирается до конца 2023 года выпустить в продажу смартфоны, ноутбуки и планшеты на базе ОС «Аврора», рассказал Forbes глава совета директоров компании Алексей Калинин. 
  • Российский хостинг-провайдер RuVDS готовится выходить на рынок Турции, где будет работать на базе дата-центров местного провайдера Netdirekt в Измире. Целевая аудитория — россияне, которые уехали в Турцию, а также местный бизнес. В запуск на текщем этапе вложено около 20 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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