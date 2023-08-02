Правительство утвердило расширенный список обязательного к предустановке ПО

Правительство утвердило расширенный список российского программного обеспечения, предустановка которого станет обязательной с 2024 года, передает «Интерфакс».
Производители компьютеров, смартфонов и телевизоров с функцией Smart TV будут обязаны устанавливать на свои устройства программы «Касперского», «Яндекса», «Билайна», «ВКонтакте». Всего в расширенном списке — 40 наименований.
«В новый список помимо программ, обязательных для предустановки в этом году, добавлены несколько видеосервисов. При этом владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться», — отметили в пресс-службе правительства.
Например, на телевизоры с функцией Smart TV теперь будут обязательно устанавливать онлайн-кинотеатры Amediateka и Kion, а также «Триколор» и «Билайн ТВ».
Что касается смартфонов и компьютеров, со следующего года вместо «Новости Mail.ru» будут ставить «Дзен». Вместо Rutube — OK Live.
Закон об обязательной предустановке отечественных программ на продаваемые в стране устройства вступил в силу весной 2021 года. Подбором необходимого ПО занимается Минцифры.
Фото на обложке: OlegRi /
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