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Минцифры предложило дать отсрочку айтишникам без ВО, вырос спрос россиян на наличные: главное 3 августа

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

Минцифры предложило давать отсрочку от военной службы айтишникам, у которых есть только среднее профильное образование, в июле спрос на наличные у россиян вырос почти в четыре раза — собираем главные события для бизнеса и экономики 3 августа.

Минцифры предложило дать отсрочку айтишникам без ВО, вырос спрос россиян на наличные: главное 3 августа

Мир

  • WSJ сообщило, что санкции Запада пока не смогли оказать того давления на российскую экономику, на которое рассчитывали их инициаторы.

Россия

  • Минцифры предложило давать отсрочку от военной службы сотрудникам IT-компаний, у которых есть только среднее профильное образование, узнали «Известия». Сейчас отсрочка действует только для сотрудников с высшим образованием. Также ведомство предлагает расширить список специальностей выпускников вузов, которые могут претендовать на отсрочку. 
  • Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продажи техники Apple в России. Ранее СМИ писали, что технику компании могут запретить после исследований, которые проводит подведомственная Роскомнадзору структура.

Финансы

  • Объем наличных денег в обращении в июле 2023 года увеличился в России на 388,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (97,7 млрд рублей). Экономисты отмечают, что сейчас июль «опередил сезонную норму».

Бизнес

  • Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июне подскочили на четверть против мая, впервые превысив $1 млрд, следует из данных китайской таможни. 

Фото на обложке: Unsplash

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