Минцифры предложило давать отсрочку от военной службы айтишникам, у которых есть только среднее профильное образование, в июле спрос на наличные у россиян вырос почти в четыре раза — собираем главные события для бизнеса и экономики 3 августа.

Минцифры предложило дать отсрочку айтишникам без ВО, вырос спрос россиян на наличные: главное 3 августа