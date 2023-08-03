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Минфин впервые с начала года начнет покупать валюту

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минфин впервые с начала года начнет покупать валюту. На эти цели министерство потратит 40 млрд рублей нефтегазовых сверхдоходов. Валюту будут приобретать на внутреннем рынке в период с 7 августа по 6 сентября.

Минфин впервые с начала года начнет покупать валюту

Минфин с 7 августа по 6 сентября будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Об этом говорится в сообщении министерства.

Совокупный объем денег, который Минфин направит на покупку валюты и золота, составит 40,5 млрд рублей. Ежедневно на эти цели будет тратиться 1,8 млрд рублей сверхдоходов, полученных от продажи нефти и газа.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минфин может отступить от бюджетного правила и отказаться от покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы из-за ослабления рубля. За последний месяц доллар США подорожал на 5,3% и по актуальным на момент публикации данным торгуется на уровне 93,7 рублей.

Фото на обложке: PhotoVrStudio / Shutterstock

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