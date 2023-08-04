Бизнес просит смягчить правила раскрытия отчетности, онлайн-кинотеатры повысили цену подписки: главное 4 августа

Анастасия Марьина
Каждый третий онлайн-кинотеатр за год повысил стоимость подписки, крупный российский бизнес просит у регуляторов продлить разрешение не раскрывать публично отчетность — собираем главное для экономики и бизнеса 4 августа.
Бизнес просит смягчить правила раскрытия отчетности, онлайн-кинотеатры повысили цену подписки: главное 4 августаАнастасия Марьина
Бизнес
- Крупный российский бизнес просит у регуляторов продлить разрешение не раскрывать публично отчетность, истекшее 1 июля, узнал «Коммерсантъ». В числе аргументов — риски расширения санкций, а также якобы отсутствие влияния данных на движение котировок ценных бумаг.
- Входящая в X5 Group сеть «Чижик» отказалась от продажи табачной продукции. По данным «Ъ», продукция занимала минимальную долю в обороте и при этом требовала высоких расходов — в том числе на оборудование для хранения изделий.
- Российский рынок наружной рекламы за январь-июнь 2023 года вырос на 25–30%, до 22–23 млрд рублей, подсчитали в All-billboards. Лидером закупок остался «Яндекс», а в топ-10 вошли «Вкусно — и точка», МузТВ и Fonbet. Новых рекламодателей привлекло улучшение аудиторных измерений и показателей эффективности.
- «Ростелеком» инвестировал в P2P-платформу «Мегакампус», получив в результате сделки 35% долей компании. Российский провайдер цифровых услуг планируем стать полноценным игроком креативной экономики.
- Тестирование правил нового закона о такси в Приморском крае привело к росту тарифов в пять раз, отчитались в такси «Максим». Работающие на линии водители смогли выполнить только 2% заказов, услугами такси привычным способом не смогли воспользоваться 18 тыс. пассажиров.
Сервисы и медиа
- «Яндекс.Аренда» разрешила собственникам съемного жилья оставлять отзывы об арендаторах. Новая функция должна упростить выбор квартиросъемщика.
- Каждый третий видеосервис в России за год повысил цену на подписку, еще часть планирует искать новые способы монетизации. Участники рынка жалуются на подорожание контента, но утверждают, что пользователей новые расценки не отпугнули, пишет РБК.
Фото на обложке: Unsplash
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