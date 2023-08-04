Каждый третий онлайн-кинотеатр за год повысил стоимость подписки, крупный российский бизнес просит у регуляторов продлить разрешение не раскрывать публично отчетность — собираем главное для экономики и бизнеса 4 августа.

Бизнес просит смягчить правила раскрытия отчетности, онлайн-кинотеатры повысили цену подписки: главное 4 августа