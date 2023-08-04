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В «Яндекс.Аренде» появилась возможность оставлять отзывы о квартиросъемщиках

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Аренда» разрешила собственникам съемного жилья оставлять отзывы об арендаторах. Новая функция должна упростить выбор квартиросъемщика, сообщили RB.RU в компании.

В «Яндекс.Аренде» появилась возможность оставлять отзывы о квартиросъемщиках

По данным сервиса, к июлю 2023 года более 90% сделок в «Аренде» стало происходить онлайн. Сейчас собственники выбирают арендатора, ориентируясь на анкету кандидаты, и отчет от сервиса о благонадежности арендатора. Теперь появился еще один инструмент — отзывы от собственников. 

Исследование «Яндекс.Аренды» показало, что отзывы от других собственников позволили бы 46% арендодателей принять решение о заселении жильцов.

Отзывы о жильцах смогут просмотреть те арендодатели, к кому конкретный арендатор хочет заселиться. В отзыве можно найти ответы на вопросы, которые беспокоят большинство людей, сдающих квартиру: наличие жалоб от соседей, пострадало ли имущество, убрался ли жилец перед съездом, остались ли неоплаченные счета.

Все отзывы проходят проверку сервиса на соответствие действительности. Также в них появятся статусы от «Яндекс.Аренды»: «Эксперт по чистоте» и «Съезд без долгов». Их будут проставлять сотрудники сервиса при приемке квартир после съезда. 

До конца года «Яндекс.Аренда» планирует запустить отзывы на собственников и квартиры сервиса. 

Фото на обложке: Unsplash

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