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Beluga Group планирует сменить название

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Beluga Group собирается сменить название на NovaBev Group (ПАО «НоваБев Групп»), сообщили в пресс-службе компании.

Beluga Group планирует сменить название

Внешняя аудитория часто принимает бренд группы за бренд водки и наоборот. В компании хотят устранить эти разночтения при том, что осенью прошлого года международные права на флагманский бренд премиальной водки были проданы за $75 млн.

Из-за того, что название всей группы частично совпадает с названием водки, компанию ошибочно воспринимают как исключительно водочную, хотя в её портфеле появились бренды из других категорий алкогольных напитков.

Также в компании указали на несоответствие текущего названия стратегии диверсификации бизнеса. Принадлежащая компании сеть «ВинЛаб» получила большую значимость в группе.

«Вариант нового имени состоит из двух частей. Первая — Nova (с лат. «новая звезда») — отсылка к масштабности, значимости в индустрии и лидерству компании, а также её приверженности инновационным подходам. Вторая — Be+V (от англ. beverages — «напитки») соединяет названия Beluga и «ВинЛаб», транслируя связку производства и дистрибуции звездных брендов, гармонично дополняемых собственным ретейлом, а также указывает на вариативность категорий, представленных в портфолио группы», — объяснили в пресс-службе.

Вопрос о переименовании вынес на рассмотрение акционеров, решение примут 23 августа.

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Фото на обложке: Oleksandra Naumenko / Shutterstock

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