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Beluga Group продала международные права на бренд премиальной водки

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Beluga Group продала международные права на флагманский бренд премиальной водки за $75 млн, говорится на сайте компании. Решение о сделке принято в связи с трудностями экспорта продукции за границу.

Beluga Group продала международные права на бренд премиальной водки

В релизе компании отмечается, что проблемы с поставками за рубеж обусловлены европейскими и американскими санкциями. В частности, речь идет о запрете на сотрудничество с операторами Duty Free и повышении пошлины в Великобритании. В компании также напомнили, что летом 2022 года прекратил работу склад в Риге.

По условиям сделки, Beluga Group сохраняет интеллектуальные права на торговую марку в России. В компании указали на выгодность сделки, утверждается, что ее сумма значительно выше стоимости по расчету независимых оценщиков.

«Данная сделка улучшит показатели ликвидности компании и, таким образом, позволит группе придерживаться принятой политики в области дивидендных выплат. Бренд Beluga будет по-прежнему входить в продуктовый портфель Beluga Group и присутствовать на российском рынке», —  отмечается в релизе.

По данным, которые приводит компания, экспорт продукции в 2021 году составил около 4% от всей выручки производителя. В Beluga Group не ожидают серьезного ущерба от остановки поставок за рубеж.

Фото на обложке: Oleksandra Naumenko / Shutterstock

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