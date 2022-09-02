Напитки «ВинЛаб» можно заказать через «Сбермаркет»

Напитки сети супермаркетов «ВинЛаб» (принадлежит Beluga Group) можно заказать через сервис доставки «Сбермаркет». Пока клиентам доступен самовывоз из 200 магазинов компании, остальные точки подключаться позднее.
В каталоге «Сбермаркета» можно найти свыше 900 наименований в категориях алкогольных и безалкогольных напитков и снеков, пишет «Интерфакс».
Глава «Винлаб» Константин Прохоров назвал e-commerce одним из приоритетных направлений стратегии «Белуги». Он также добавил, что компания планирует дальше развивать собственную интернет-витрину и партнерские проекты.
В апреле россияне рассказали на чем будут экономить в первую очередь в кризисное время. Меньше всего респондентов сократят траты на еду, уход за собой, одежду. Первая же статья расходов, которая пойдет под сокращение – это алкоголь.
Фото на обложке: Unsplash
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