Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Напитки «ВинЛаб» можно заказать через «Сбермаркет»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Напитки сети супермаркетов «ВинЛаб» (принадлежит Beluga Group) можно заказать через сервис доставки «Сбермаркет». Пока клиентам доступен самовывоз из 200 магазинов компании, остальные точки подключаться позднее.

Напитки «ВинЛаб» можно заказать через «Сбермаркет»

В каталоге «Сбермаркета» можно найти свыше 900 наименований в категориях алкогольных и безалкогольных напитков и снеков, пишет «Интерфакс».

Глава «Винлаб» Константин Прохоров назвал e-commerce одним из приоритетных направлений стратегии «Белуги». Он также добавил, что компания планирует дальше развивать собственную интернет-витрину и партнерские проекты.

В апреле россияне рассказали на чем будут экономить в первую очередь в кризисное время. Меньше всего респондентов сократят траты на еду, уход за собой, одежду. Первая же статья расходов, которая пойдет под сокращение – это алкоголь.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Soft skills 2022: три качества, которые понравятся работодателю будущего
  2. 2 В службе занятости РФ подсчитали количество ушедших из России иностранных компаний
  3. 3 Отзыв согласий на обработку персональных данных предложили проводить через «Госуслуги»
  4. 4 В «Яндекс.Такси» объяснили сбоем массовое скопление водителей на Кутузовском проспекте в Москве
  5. 5 Бизнесмен Рубен Варданян откажется от российского гражданства и переедет в Нагорный Карабах
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 сентября 2022

Logistics Champions

05 сентября 2022

CyberCamp 2022

05 сентября 2022

Акселератор В8

Все ВОЗМОЖНОСТИ