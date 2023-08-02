Мосбиржа выявила несоответствие акций «Детского мира» первому уровню листинга

Московская биржа обнаружила несоответствие обыкновенных акций «Детского мира» правилам листинга, говорится в сообщении площадки. Компании предоставили три месяца на устранение нарушений, в противном случае ее акции будут исключены из котировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Нарушении связано с вопросами корпоративного управления, которое допущено в том числе в связи с окончением срока действия решения совета директоров Банка России от 23 декабря 2022 года «в части неприменения в качестве оснований для перевода ценных бумаг из первого уровня списка несоблюдение требований к количеству независимых директоров и составу комитетов совета директоров эмитента».

По правилам площадки, в совете директоров эмитента должно быть не менее одной пятой и не менее трех независимых директоров. Кроме того, советом директором должны быть назначены комитеты по аудиту, вознаграждениям и номинациям. О каком именно нарушении идет речь, биржа не поясняет.

В связи с выявленным несоответствием «Детскому миру» предоставили три месяца на исправление нарушений.

В ноябре прошлого года ПАО «Детский мир» из-за санкционных ограничений было вынуждено начать реорганизацию бизнеса в частных путем выделения ООО «Детский мир». Акционерам, которые не перешли в новую структуру, поступило предложение о продаже акций.

Накануне «Детский мир» объявил о завершении программы выкупа акций у миноритарных акционеров. Компания преобрела свыше 12 млн обыкновенных акций ПАО «Детский мир».

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