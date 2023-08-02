Итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет представительство в Москве

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет свое представительство в Москве, пишет Reuters. Как рассказал изданию представитель банка, этот шаг не скажется на работе кредитной организации в стране. Вместе с тем банк продолжает сокращать бизнес в России.
Отмечается, что офис в столице прекратит работу в течение нескольких месяцев. Издание указывает и на то, что Intesa Sanpaolo не смог получить одобрение на полный выход из страны из-за ограничений на продажу активов.
Прошлой осенью Владимир Путин утвердил список банков, которым для сделок с долями и акциями иностранцев требуется специальное разрешение. В этом перечне оказалась и российская «дочка» Intesa Sanpaolo.
Ранее СМИ писали о потенциальных покупателях бизнеса. По данным «Интерфакса», выкупить активы российской «дочки» может местный менеджмент. Frank Media в конце прошлого года сообщал, что бизнес могут приобрести структуры «Газпромбанка».
С апреля 2023 года «Интеза» не открывает валютные счета физическим лицам. С 1 августа начали действовать новые тарифы по обслуживанию уже существующих счетов физлиц в рублях и иностранной валюте.
Фото на обложке: Roman Babakin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Куда можно переехать в 2023 году с помощью инвестиций и без них: пять стран Европы
- 2 В России в 2023 году вдвое выросла доля ноутбуков, продаваемых без ОС
- 3 Украинский производитель Nemiroff подал иск к пензенскому водочному заводу
- 4 Японские фотоаппараты и брендовые солнцезащитные очки включили в список параллельного импорта
- 5 Авиакомпания «Туркменистан» прекратила выполнять рейсы в Москву из-за рисков безопасности полетов
ВОЗМОЖНОСТИ
04 августа 2023
07 августа 2023
07 августа 2023