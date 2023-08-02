Итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет представительство в Москве

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет свое представительство в Москве, пишет Reuters. Как рассказал изданию представитель банка, этот шаг не скажется на работе кредитной организации в стране. Вместе с тем банк продолжает сокращать бизнес в России.

Отмечается, что офис в столице прекратит работу в течение нескольких месяцев. Издание указывает и на то, что Intesa Sanpaolo не смог получить одобрение на полный выход из страны из-за ограничений на продажу активов.

Прошлой осенью Владимир Путин утвердил список банков, которым для сделок с долями и акциями иностранцев требуется специальное разрешение. В этом перечне оказалась и российская «дочка» Intesa Sanpaolo.

Ранее СМИ писали о потенциальных покупателях бизнеса. По данным «Интерфакса», выкупить активы российской «дочки» может местный менеджмент. Frank Media в конце прошлого года сообщал, что бизнес могут приобрести структуры «Газпромбанка».

С апреля 2023 года «Интеза» не открывает валютные счета физическим лицам. С 1 августа начали действовать новые тарифы по обслуживанию уже существующих счетов физлиц в рублях и иностранной валюте.

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