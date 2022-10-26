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Путин утвердил список банков, которым запрещено проводить сделки с долями иностранцев

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Президент России Владимир Путин утвердил перечень банков, которые могут совершать сделки с долями и акциями компаний из «недружественных» стран, следует из распоряжения на портале правовой информации. Перечень состоит из 45 кредитных организаций, которым для проведения указанных сделок потребуется отдельное разрешение.

Путин утвердил список банков, которым запрещено проводить сделки с долями иностранцев

В августе глава государства объявил о запрете на сделки с акциями некоторых российских юрлиц, которые принадлежат иностранным инвесторам из «недружественных» стран. Речь шла о банках, стратегических предприятиях и сервисных компаниях. Ограничение установлено до 31 декабря.

В опубликованный перечень входят, в частности, «Райффайзенбанк», ОТП Банк, «ЮниКредит Банк», «Ситибанк» и другие. Кроме того, в списке значатся некоторые структуры ведущих российских IT- и e-commerce компаний (Ozon, «Яндекс»).

«Недружественными» странами РФ считает Украину, США, Канаду, Австралию, Великобританию, Южную Корею, Норвегию, Новую Зеландию, Японию, Швейцарию, Исландию, Черногорию, Сингапур, Тайвань, Монако, Албанию, Андорру, Багамские острова, Сан-Марино, Северную Македонию, Микронезию, и Лихтенштейн, а также все государства Евросоюза.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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