Путин утвердил список банков, которым запрещено проводить сделки с долями иностранцев

Президент России Владимир Путин утвердил перечень банков, которые могут совершать сделки с долями и акциями компаний из «недружественных» стран, следует из распоряжения на портале правовой информации. Перечень состоит из 45 кредитных организаций, которым для проведения указанных сделок потребуется отдельное разрешение.

В августе глава государства объявил о запрете на сделки с акциями некоторых российских юрлиц, которые принадлежат иностранным инвесторам из «недружественных» стран. Речь шла о банках, стратегических предприятиях и сервисных компаниях. Ограничение установлено до 31 декабря.

В опубликованный перечень входят, в частности, «Райффайзенбанк», ОТП Банк, «ЮниКредит Банк», «Ситибанк» и другие. Кроме того, в списке значатся некоторые структуры ведущих российских IT- и e-commerce компаний (Ozon, «Яндекс»).

«Недружественными» странами РФ считает Украину, США, Канаду, Австралию, Великобританию, Южную Корею, Норвегию, Новую Зеландию, Японию, Швейцарию, Исландию, Черногорию, Сингапур, Тайвань, Монако, Албанию, Андорру, Багамские острова, Сан-Марино, Северную Македонию, Микронезию, и Лихтенштейн, а также все государства Евросоюза.

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