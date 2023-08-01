В России в 2023 году вдвое выросла доля ноутбуков, продаваемых без ОС

В России в период с января по апрель 2023 года почти в два раза выросла доля ноутбуков, которые продают без операционной системы, узнали «Известия».

В минувшем году по итогам первых четырех месяцев доля таких устройств составила 9,1% от всех продаж ноутбуков. В текущем году показатель вырос до 20,7%, следует из отчета партнера нескольких производителей электроники.

Всего за январь-апрель в России продали более 1 млн ноутбуков против 1,2 млн штук за тот же период 2022, отмечается в отчете.

По словам руководителя направления «Ноутбуки и ПК» ГК «F+ tech | Марвел» Андрея Латышева, ноутбуки без операционной системы стоят дешевле, поэтому спрос на такие гаджеты возрастает. Разница в цене составляет порядка 5-7 тыс. рублей. Пользователи часто покупают пиратские «ключи» всего за $3-4.

По мнению президента антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрия Злобина, устанавливать нелегальную Windows стало комфортнее, дешевле и безопаснее.

Представитель антипиратской ассоциации рассказал, что купить ключ к нелегальной ОС можно на многих ресурсах, а затем получать полноценные обновления при регистрации с использованием VPN-сервисов.

Весной 2022 года американская компания прекратила продажи товаров и услуг в России. Позднее президент Microsoft Брэд Смит заявил, что корпорация продолжит предоставлять услуги гражданам, не попадающим под санкции.

В конце прошлого года Microsoft разрешила россиянам устанавливать операционные системы Windows.

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