Microsoft разрешила россиянам скачивать ОС Windows

Американская Microsoft разрешила россиянам скачивать операционные системы Windows после сентябрьского запрета: российские пользователи снова могут скачать и установить Windows 11, 10, Windows 8.1. и Windows 7 с официального сайта компании. Страница софта на сайте вновь загружается без VPN.

Доступен «помощник по установке Windows» для обновления ПО, а также образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель, выяснили «Известия».

До этого российские пользователи грузили Windows через торренты. Однако такие сборки небезопасны и могут содержать, например, вирусы, встроенные в образ ОС, — подчеркнул генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Microsoft в начале марта приостанавила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации на Украине. При этом уже в конце месяца корпорация заявила, что продолжит вести бизнес в стране с клиентами, не попадающими под санкции, включая школы и больницы. Компания отказалась полностью уходить из России.

В сентябре Microsoft запретила россиянам обновлять компьютеры с Windows 10 до Windows 11. При попытке скачать программу-загрузчик последней версии Windows на официальном сайте компании открывалось пустое окно браузера.

В октябре в ассортименте российских магазинов вновь появился офисный пакет Microsoft 365. Его не было с конца марта, когда американская компания официально приостановила поставки своих продуктов в Россию.

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