«Детский мир» выкупил 12 млн собственных акций у миноритариев через Мосбиржу

ГК «Детский мир» подвела итоги программы выкупа акций у миноритарных акционеров через Московскую биржу. По результатам торгов в режиме «Выкуп: адресные заявки» компания приобрела свыше 12 млн обыкновенных акций ПАО «Детский мир», говорится в сообщении группы.

В пресс-службе уточнили, что оферта проводилась с 30 мая по 28 июля. Там добавили, что сбор заявок от акционеров в рамках добровольных предложений двух структур компании — ООО «ДМИ» и АО «ДМФА» — завершится 8 августа. А выплаты будут произведены до 7 ноября текущего года.

«Детский мир» в рамках трансформации компании в частную запустил программу выкупа акций 30 мая. Цена выкупа у миноритарных акционеров составила 71,5 рублей за штуку.

Прошлой осенью «Детский мир» объявил о трансформации бизнеса из-за санкционного давления, которое способствует ряду ограничений для инвесторов. В частности, иностранные инвестиционные фонды, владевшие долями в структурах компании, лишились возможности проводить сделки на торгах Мосбиржи.

Фото на обложке: Semiglass / Shutterstock