Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Детский мир» выкупил 12 млн собственных акций у миноритариев через Мосбиржу

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ГК «Детский мир» подвела итоги программы выкупа акций у миноритарных акционеров через Московскую биржу. По результатам торгов в режиме «Выкуп: адресные заявки» компания приобрела свыше 12 млн обыкновенных акций ПАО «Детский мир», говорится в сообщении группы.

«Детский мир» выкупил 12 млн собственных акций у миноритариев через Мосбиржу

В пресс-службе уточнили, что оферта проводилась с 30 мая по 28 июля. Там добавили, что сбор заявок от акционеров в рамках добровольных предложений двух структур компании —  ООО «ДМИ» и АО «ДМФА» — завершится 8 августа. А выплаты будут произведены до 7 ноября текущего года.

«Детский мир» в рамках трансформации компании в частную запустил программу выкупа акций 30 мая. Цена выкупа у миноритарных акционеров составила 71,5 рублей за штуку.

Прошлой осенью «Детский мир» объявил о трансформации бизнеса из-за санкционного давления, которое способствует ряду ограничений для инвесторов. В частности, иностранные инвестиционные фонды, владевшие долями в структурах компании, лишились возможности проводить сделки на торгах Мосбиржи.

Фото на обложке: Semiglass / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  2. 2 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
  3. 3 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  4. 4 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
  5. 5 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

01 августа 2023

Акселератор для разработчиков генеративного ИИ

04 августа 2023

Магистратура AI Talent Hub от ИТМО и Napoleon IT

07 августа 2023

Цифровой прорыв. Новосибирск

Все ВОЗМОЖНОСТИ