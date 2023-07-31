Турпоток из России в Турцию в первом полугодии вырос на 79% — АТОР

Туристический поток из России в Турцию в первом полугодии вырос на 79%. Значительный прирост визитов обеспечили короткие транзитные поездки в Стамбул. За этот же период турпоток россиян в Таиланд увеличился в 10 раз.
Количество россиян, посетивших Турцию в первом полугодии 2023 года, выросло на 79% год к году и составило 2,6 млн человек. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Турпоток из России в Турцию в H1 2023 оказался всего на 3,5% меньше, чем в H1 доковидного 2019 года, уточнили в АТОР.
Значительный прирост турпотока обеспечили транзитные поездки в Стамбул – в первом полугодии 2023-ого его посетили 1 млн российских туристов. Доля Антальи в общем количество посещений россиянами Турции упала ниже 50%.
Ранее сообщалось, что число посетивших Таиланд российских туристов в первой половине 2023 года выросло в 10 раз. Более половины из почти 800 тыс. путешественников прибывали в аэропорт Пхукета.
Фото на обложке: Seqoya /
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