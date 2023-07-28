Число посетивших Таиланд российский туристов выросло в 10 раз

Число посетивших Таиланд российских туристов в первой половине 2023 года выросло в 10 раз. Более половины из почти 800 тыс. путешественников прибывали в аэропорт Пхукета. Кроме того, в Таиланде значительно выросли продажи дорогих вилл – из 338 объектов около половины купили россияне.
В первой половине 2023 года Таиланд посетили 791 тыс. российских туристов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные министерства туризма королевства.
Турпоток россиян в Таиланд год к году вырос в 10 раз. Более его половины обеспечил аэропорт Пхукета. Туристическая ассоциация Таиланда назвала Россию основным источником туристов на острове.
По данным Knight Frank Thailand, в королевстве также значительно выросло количество проданных вилл. Год к году продажи увеличились на 82% до 338 объектов, около половины из которых приобрели россияне.
Ранее сообщалось, что спрос россиян на недвижимость в Таиланде, странах Карибского бассейна и на острове Бали увеличился более чем вдвое по итогам января-июня 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года.
С марта для туристов, пребывающих в Таиланде, действуют штрафы за правонарушения по футбольной системе. В рамках эксперимента власти выдают туристам желтые и красные карточки – при получении последней человека немедленно депортируют из страны.
Фото на обложке: Adisa /
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