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Спрос россиян на недвижимость в Таиланде и Бали удвоился по итогам первого полугодия

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Спрос россиян на недвижимость в Таиланде, странах Карибского бассейна и на острове Бали увеличился более чем вдвое по итогам января-июня 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года, подсчитали аналитики агентства недвижимости Intermark Real Estate, на данные которых ссылается Forbes.

Спрос россиян на недвижимость в Таиланде и Бали удвоился по итогам первого полугодия

Число сделок россиян с зарубежной недвижимостью в первом полугодии 2023 года выросло на 36% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

При этом лидирует по количеству сделок с недвижимостью ОАЭ. Меньше всего недвижимостью интересовались в Черногории, Германии и Греции. Эти страны потеряли более 80% российского спроса.

В лидерах по росту спроса на недвижимость оказались страны Юго-Восточной Азии:

  • Число сделок россиян по покупке недвижимости на Бали удвоилось.
  • Количество сделок с недвижимостью в Таиланде выросло в 2,6 раза.
  • На Карибах за январь-июнь россияне приобрели в 2,4 раза больше объектов, чем за тот же период 2022 года. Высокий спрос этому направлению был обеспечен за счет Гренады.

Фото на обложке: Unsplash

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