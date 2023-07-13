Спрос россиян на недвижимость в Таиланде и Бали удвоился по итогам первого полугодия

Спрос россиян на недвижимость в Таиланде, странах Карибского бассейна и на острове Бали увеличился более чем вдвое по итогам января-июня 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года, подсчитали аналитики агентства недвижимости Intermark Real Estate, на данные которых ссылается Forbes.
Число сделок россиян с зарубежной недвижимостью в первом полугодии 2023 года выросло на 36% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
При этом лидирует по количеству сделок с недвижимостью ОАЭ. Меньше всего недвижимостью интересовались в Черногории, Германии и Греции. Эти страны потеряли более 80% российского спроса.
В лидерах по росту спроса на недвижимость оказались страны Юго-Восточной Азии:
- Число сделок россиян по покупке недвижимости на Бали удвоилось.
- Количество сделок с недвижимостью в Таиланде выросло в 2,6 раза.
- На Карибах за январь-июнь россияне приобрели в 2,4 раза больше объектов, чем за тот же период 2022 года. Высокий спрос этому направлению был обеспечен за счет Гренады.
Фото на обложке: Unsplash
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