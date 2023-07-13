Спрос россиян на недвижимость в Таиланде, странах Карибского бассейна и на острове Бали увеличился более чем вдвое по итогам января-июня 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года, подсчитали аналитики агентства недвижимости Intermark Real Estate, на данные которых ссылается Forbes.

Спрос россиян на недвижимость в Таиланде и Бали удвоился по итогам первого полугодия