Ювелирная сеть Sunlight запустила дейтинг-сервис с видеокружками

Ювелирная сеть Sunlight запустила дейтинг-сервис «Sunlight Знакомства», с видеокружками, сообщили в пресс-службе компании. Вложения в разработку мобильного приложения за последние пять лет составили порядка 500 млн рублей, 70 млн рублей потратили на создание и запуск непосредственно сервиса для знакомств.

Доступ к сервису осуществляется через мобильное приложение Sunlight. Как говорят в компании, Sunlight первая в мире интегрировала дейтинг-сервис в e-commerce приложение.

Над айдентикой и визуальным стилем работала Студия Артемия Лебедева. Зарегистрированные пользователи проходят онбординг, после чего могут загрузить первое видео. Оно открывает доступ к остальным функциям, в их числе — отправка симпатий и создание пар. Сейчас можно общаться с помощью видеокружков, а в будущем можно будет отправлять подарки.

Подбор пар проходит автоматически по общим интересам после анкетирования на основе ML-алгоритмов, навигация по приложению осуществляется привычными жестами для дейтинга.

В сервисе можно увидеть, кто именно поставил лайк, также есть неограниченные свайпы и функция перемотки. В перспективе компания добавит «суперлайк» и буст. Также планируются видеозвонки и продвинутая верификация аккаунтов.

В дейтинг-приложении действует программа лояльности сети. За некоторые действия пользователи получат бонусы, которые можно потратить на ювелирную продукцию.

«Мы запустили уникальный сервис для знакомств, в котором люди общаются и знакомятся только при помощи видео. Мы верим, что этот абсолютно новый формат общения в дейтинг-приложениях понравится нашим текущим и будущим пользователям», — пояснил IT-директор Sunlight Юрий Матусовский.

30 июня популярный американский сервис Tinder прекратил работу в России. После этого популярность стали набирать отечественные аналоги. RB.RU рассказал о дейтинг-приложениях на замену Tinder.

Фото на обложке: Sunlight