Tinder уйдет из России до 30 июня

Американская компания Match Group, специализирующаяся на сервисах для знакомств, в том числе Tinder, объявила об уходе из России до 30 июня. Об этом сообщается в ежегодном отчете компании.

Как сказано в документе, бренды Match работают над ограничением доступа к услугам в РФ и завершат уход с рынка до 30 июня.

Компании принадлежит свыше 40 сайтов и сервисов знакомств. Помимо наиболее известного в РФ Tinder похожие услуги предлагают PlentyOfFish, OkCupid и Match.com.

Ограничения для россиян начались в прошлом месяце, когда компания отключила доступ к платным опциям.

Ранее Tinder запустил верификацию пользователей по видео. После видеоселфи пользователь получает галочку подтверждения подлинности аккаунта.

Фото на обложке: Boumen Japet / Shutterstock