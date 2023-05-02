Tinder уйдет из России до 30 июня

Американская компания Match Group, специализирующаяся на сервисах для знакомств, в том числе Tinder, объявила об уходе из России до 30 июня. Об этом сообщается в ежегодном отчете компании.
Как сказано в документе, бренды Match работают над ограничением доступа к услугам в РФ и завершат уход с рынка до 30 июня.
Компании принадлежит свыше 40 сайтов и сервисов знакомств. Помимо наиболее известного в РФ Tinder похожие услуги предлагают PlentyOfFish, OkCupid и Match.com.
Ограничения для россиян начались в прошлом месяце, когда компания отключила доступ к платным опциям.
Ранее Tinder запустил верификацию пользователей по видео. После видеоселфи пользователь получает галочку подтверждения подлинности аккаунта.
Фото на обложке: Boumen Japet /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
03 мая 2023
05 мая 2023
05 мая 2023