Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Tinder уйдет из России до 30 июня

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американская компания Match Group, специализирующаяся на сервисах для знакомств, в том числе Tinder, объявила об уходе из России до 30 июня. Об этом сообщается в ежегодном отчете компании.

Tinder уйдет из России до 30 июня

Как сказано в документе, бренды Match работают над ограничением доступа к услугам в РФ и завершат уход с рынка до 30 июня.

Компании принадлежит свыше 40 сайтов и сервисов знакомств. Помимо наиболее известного в РФ Tinder похожие услуги предлагают PlentyOfFish, OkCupid и Match.com.

Ограничения для россиян начались в прошлом месяце, когда компания отключила доступ к платным опциям. 

Ранее Tinder запустил верификацию пользователей по видео. После видеоселфи пользователь получает галочку подтверждения подлинности аккаунта.

Фото на обложке: Boumen Japet / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Тиндер в Монголии: почему диджитал не приносит в юрту счастья
  2. 2 Глава Tinder рассказал, как создал многомиллиардный стартап в 20+ лет
  3. 3 Всегда говори «ДА» в Tinder
  4. 4 Занята ли ваша идея для стартапа?
  5. 5 Главное – вовремя заняться нетворкингом

ВОЗМОЖНОСТИ

03 мая 2023

Стажировка в VK

05 мая 2023

MTS StartUp Hub

05 мая 2023

«Еда будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ