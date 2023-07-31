УФАС Петербурга возбудило сразу два дела в отношении «Яндекса»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу возбудило в отношении компании «Яндекс» сразу два административных дела. Они связаны с рекламой биологически активных добавок (БАД) без соответствующего предупреждения.
Ведомство указало, что в рекламе БАДов должна быть пометка о том, что продукция не относится к лекарственным средствам, как этого требует ст. 25 Закона о рекламе.
«Между тем такое предупреждение в рекламе отсутствует. В каждом выявленном случае рекламораспространителем является "Яндекс"», — говорится в сообщении УФАС.
Ранее ФАС оштрафовала Сбербанк за вводящую в заблуждение рекламу. Также дело за недостоверную рекламу было заведено на «Аэрофлот».
Фото на обложке: Ilya Platonov /
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