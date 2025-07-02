Операция «Светофор»: ФАС завела 21 дело против дискаунтера

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) развернула масштабную проверку сети магазинов «Светофор», инициировав 21 производство в отношении ее логистических центров, расположенных в 14 регионах. Как сообщают «Известия», в договорах с поставщиками выявлены незаконные условия: оплата товаров лишь после их продажи в розницу, а также требование утилизировать нереализованную продукцию за свой счет. Если нарушения подтвердятся, компанию ждут крупные штрафы по Кодексу об административных правонарушениях.

Россельхознадзор: опасно низкое качество продуктов

Пока ФАС разбирается с контрактами, Россельхознадзор обнародовал шокирующие данные проверок: в торговых точках сети обнаружено свыше 2,5 тыс. нарушений. Хуже всего ситуация с молочной продукцией — 51,4% проверенных образцов не отвечали требованиям техрегламентов ЕАЭС. Нелестные показатели и у мясных товаров (21,5% брака), а также у рыбы и яиц — здесь каждое пятое изделие не прошло контроль.

Эксперты: штрафы не пугают, нужны жесткие меры

Депутат Сергей Лисовский заявил, что «Светофор» изначально выстроил бизнес, рассчитывая на то, что прибыль перекроет любые санкции. Его поддержал Олег Павлов, возглавляющий Общественный совет при Роспотребнадзоре: Он призывает ужесточить меры, включая введение оборотных штрафов и блокировку счетов, поскольку текущие санкции не останавливают «Светофор» и им подобных от массовых нарушений.

По итогам 2024 года «Светофор» остается пятым по величине игроком российского рынка розницы. В его портфеле — 2,2 тыс. магазинов (бренды «Светофор» и «Маяк»). Впереди лишь X5 Group, «Магнит», «Красное&Белое» и «Лента».

Массовые ревизии уже повлияли на бизнес: с декабря до февраля закрыто свыше 200 торговых точек дискаунтера, а в апреле изъято 5,7 тыс. партий товаров (более 300 тонн).

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