Роспотребнадзор изъял свыше 300 т товаров из магазинов «Светофора»

«В результате проверок было составлено 2 678 протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов превысила 11,57 млн рублей. Некоторые материалы еще рассматриваются. Кроме того, по административным материалам Роспотребнадзора судом приостановлена деятельность 76 объектов торговли», — добавили в ведомстве.

Там отметили, что территориальные органы Роспотребнадзора провели контрольные мероприятия в отношении 1 485 объектов, которые ведут свою деятельность под брендом «Светофор». В ходе проверок специалисты регулятора выдали 675 предписаний об устранении обнаруженных нарушений, а также предписания о разработке программ для предотвращения причинения вреда и предписания об изъятии продукции из оборота. За невыполненные предписания ведомство наложило штрафы в размере свыше 1,3 млн рублей.

Надзорные органы начали проверять точки «Светофора» в конце 2024 года. В конце марта 2025-го «Коммерсантъ» со ссылкой на данные оператора маркировки товаров ЦРПТ сообщил, что в магазинах сети за 2023–2024 годы выявили рекордные 34 млн нарушений. В начале апреля «Светофор» подал иск к Россельхознадзору о защите деловой репутации после того, как регулятор назвал сеть дискаунтеров площадкой для сбыта фальсификата.

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