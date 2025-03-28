У «Светофора» выявили рекордные 34 млн нарушений

Кроме того, 4,3 млн нарушений касаются попыток скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции, в основном это касается питьевой воды. Оператор также зафиксировал более 2,2 млн случаев продажи товаров с истекшим сроком годности, преимущественно молочной продукции. Еще 1 млн нарушений зафиксировали при продаже пива.

В пресс-службе «Светофора» заявили изданию, что не принимают продукцию с остаточным сроком годности менее двух третей. У сети также есть собственная служба качества, которая регулярно берет пробы из разных партий товаров, хотя «подобное обязательство ритейлеров не предусмотрено действующим законодательством», подчеркнул представитель компании.

19 марта Россельхознадзор назвал «Светофор» «площадкой для сбыта фальсификата». Регулятор сообщил, что только за февраль и март в магазинах выявили случаи оборота фальсификатов и грубые нарушения техрегламентов, ветеринарных законов и прослеживаемости.

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