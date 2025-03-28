У «Светофора» выявили рекордные 34 млн нарушений
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Кроме того, 4,3 млн нарушений касаются попыток скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции, в основном это касается питьевой воды. Оператор также зафиксировал более 2,2 млн случаев продажи товаров с истекшим сроком годности, преимущественно молочной продукции. Еще 1 млн нарушений зафиксировали при продаже пива.
В пресс-службе «Светофора» заявили изданию, что не принимают продукцию с остаточным сроком годности менее двух третей. У сети также есть собственная служба качества, которая регулярно берет пробы из разных партий товаров, хотя «подобное обязательство ритейлеров не предусмотрено действующим законодательством», подчеркнул представитель компании.
- 19 марта Россельхознадзор назвал «Светофор» «площадкой для сбыта фальсификата». Регулятор сообщил, что только за февраль и март в магазинах выявили случаи оборота фальсификатов и грубые нарушения техрегламентов, ветеринарных законов и прослеживаемости.
Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock/ FOTODOM
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