Россельхознадзор назвал «Светофор» «площадкой для сбыта фальсификата»

В частности, лабораторные исследования молочных продуктов, которые реализовывали магазины «Светофора», выявили наличие растительных жиров, что стало основанием для направления информации в Федеральную налоговую службу (ФНС) для доначисления налога на добавленную стоимость с 10% до 20%. Также во многих молочных продуктах были обнаружены бензойная и сорбиновая кислоты, а в Республике Татарстан в сыре ПАО Молочный комбинат «Воронежский» было выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу и антибиотик.

В ряде супермаркетов «Светофор» были обнаружены мясные продукты с незаявленными на маркировке компонентами, например, антибиотиками. «Наличие антимикробных веществ в продуктах питания делает их потенциально опасными для здоровья потребителей», — уточнили в Россельхознадзоре.

В Татарстане были выявлены сальмонеллы и антибиотик марбофлоксацин в субпродуктах птицы АО АФ «Октябрьская». В Кировской области в продукции ООО «КЭМП» были обнаружены сальмонеллы, листерии, а в курином фарше — ДНК свиньи и КРС. Многочисленные нарушения по составу были найдены также в мясной продукции во Владимирской области, а также в Краснодарском и Красноярском краях.

В Россельхознадзоре сообщили, что небезопасная продукция была утилизирована под контролем территориальных управлений, возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений. Информация о выявленных нарушениях направлена в ФНС, Роспотребнадзор, прокуратуру и управления ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции. Мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети «Светофор» и проверки магазинов продолжаются, добавил регулятор.

В середине января «Известия» со ссылкой на документы правительства писали, что Роспотребнадзор готовит проверки сети «Светофор» по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова. К концу января по четырем искам к сети были вынесены решения о временном закрытии магазинов. 10 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты «Infoline-аналитики» сообщил, что с декабря 2024 года «Светофор» закрыл более 200 магазинов после исков Роспотребнадзора.

В начале марта Россельхознадзор подтвердил «Известиям», что проведет выездные внеплановые проверки поставщиков торговой сети «Светофор». Регулятор отметил, они необходимы в ответ на «поступившую информацию о продаже небезопасной продукции с точки зрения ветеринарного контроля».

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock / FOTODOM